Ruimtereiziger Virgin Galactic lanceert beurscarrière

Sinds vandaag kunnen beleggers voor het eerst in een ruimtereisaandeel stappen. Virgin Galactic is goed 1 miljard dollar waard.

Het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson maakt maandag zijn beursdebuut op de New York Stock Exchange via een directe notering. Het bedrijf van Branson biedt bemande ruimtevluchten aan voor al wie 250.000 dollar voor een zitje kan neertellen.

Enkele minuten

Naast een zak geld moet u ook wat geduld hebben: er zijn nog zo'n 600 wachtenden voor u. In de wachtrij bevindt u zich in goed gezelschap: twee van de wachtenden zijn de sterren Leonardo DiCaprio en Justin Bieber.

Koploper

De ruimtereisonderneming van Branson is niet de enige die commerciële ruimtetripjes wil organiseren. Ook Blue Origin van Jeff Bezos en Elon Musks SpaceX willen de miljonairs en miljardairs de ruimte in schieten. Virgin Galactic lijkt wel de koploper te zijn van het drietal, want in december bereikte een testvlucht voor het eerst de rand van de ruimte. In februari ging de eerste passagier mee in een testvlucht.