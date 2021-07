Ryanair ziet luchtvaart herstellen

Maar om genoeg vluchten te verkopen moest het bedrijf wel aan 'significante prijsstimulatie' doen, lees: lagere ticketprijzen. Dat was onder meer te wijten aan de annuleringen voor de paasdagen en de vertraagde coronaversoepelingen in de Europese Unie in mei en juni.

De groep zegt dat het nog onzekerheden ziet rond de reisrestricties. 'Na de digitale reiscertificaten voor volledig gevaccineerden die de EU begin juli introduceerde en na de versoepeling van de regels in het VK zagen we het aantal boekingen in het tweede kwartaal sterk herstellen (maar tegen lage prijzen)', meldt Ryanair. Maar met prijzen stevig beneden het precoronaniveau is de visibiliteit voor het volledige boekjaar 'close to zero'. 'Voor dit boekjaar is de logische uitkomst een klein verlies of break-even.'