S&P beleeft langste verliesreeks in twee jaar

De opmars van de Amerikaanse langetermijnrente en zorgen over een almaar krappere arbeidsmarkt nemen de beurzen in de tang.

De New Yorkse beurzen duiken dinsdag opnieuw in de verliezen. De brede index S&P500 zakt voor de zesde dag op rij, goed voor de langste verliesreeks sinds februari 2020 toen het coronavirus de beurzen besmette.

De zorgen over een hardnekkige inflatie, een stijgende rente en een steeds krappere arbeidsmarkt baren beleggers zorgen. De Amerikaanse tienjaarsrente hangt rond 1,8 procent, dicht bij het hoogste peil in twee jaar.

Op dinsdag richten beleggers hun focus op een hoorzitting van Fed-voorzitter Jerome Powell in de Amerikaanse Senaat. In zijn voorbereide opmerkingen zei Powell dat de Fed zal voorkomen dat de hogere inflatie zich verankert, zonder

zonder specifieke acties te noemen.

Enkele Fed-bestuurders, onder wie Esther George (Kansas), Loretta Mester (Cleveland) en Raphael Bostic (Atlanta) spraken zich uit voor onverwijlde beleidsactie. George zei dat ze voorstander is van het afbouwen van de 877.000 miljard dollar op de balans van de Fed in een vroeg stadium van het proces van de normalisering van het beleid. Mester en Bostic spraken zich uit voor een renteverhoging in maart 'als de economie blijft zoals ze nu is'.

Bedrijfsnieuws

Illumina is met 7,3 procent koerswinst de sterkste stijger in de S&P500. Het Californische bedrijf actief in DNA-analyse kwam met een outlook voor 2022 die de verwachtingen overstijgt. Het ziet een omzetstijging van 14 à 16 procent naar 5,15 miljard tot 5,24 miljard dollar. Daarnaast werden vier nieuwe partnerships met farmabedrijven aangekondigd, onder meer met Boehringer Ingelheim.

Illumina speelt een sleutelrol in de sector van de DNA-analyse. Het bedrijf uit San Diego produceert en verkoopt instrumenten waarmee DNA kan worden uitgelezen, een markt die enorm groeit en waarin Illumina bijna een monopolie heeft. In ons land kwam het bedrijf in de kijker als overnemer van de Belgisch-Nederlandse DNA-start-up BlueBee, een succesparticipatie van de Leuvense investeringsmaatschappij QfG.

IBM verliest 4 procent na een afwaardering door UBS. De computerreus kondigde voorbeurs een overname aan van het Australische Enivizi, een bedrijf dat diensten levert rond het tracken van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven via artificiële intelligentie.