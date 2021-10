S&P500 beleeft slechtste maand sinds maart 2020

Wall Street noteerde in het rood. Er is een miljardendeal in de farmasector en Bed, Bath & Beyond crasht.

De Amerikaanse beurzen gingen lager. De Dow Jones moest een stevige 1,6 procent inleveren en de S&P500 zakte 1 procent. Deze laatste brede Amerikaanse graadmeter dook in september 4,8 procent lager, waarmee het de slechtste maand sinds maart 2020 was.

Tikkende tijdbom in VS

Beleggers zijn onder andere bezorgd over de onenigheid in de Amerikaanse politiek. Zo dreigt Amerika midden oktober zijn schuldplafond te bereiken. Als dat te lang aanhoudt kan het land niet meer de benodigde rentebetalingen op staatsleningen doen. Dat kan tot economische chaos leiden. Een mogelijke oplossing lijkt echter een foefje met een platinamunt.

Miljardendeal in farma

De Amerikaanse farmareus Merck & Co legt circa 11,5 miljard dollar op tafel om Acceleron Pharma binnen te rijven. Acceleron is een specialist in behandelingen van zeldzame ziekten.

Merck betaalt de aandeelhouders van Acceleron 180 dollar per aandeel. Dat is 34 procent meer dan de koers van eind augustus, maar minder dan de intradaypieken van de voorbije week. Het aandeel Acceleron begon midden september te klimmen. Op 24 september meldde de nieuwsdienst Bloomberg dat het bedrijf in vergevorderde verkooponderhandelingen zat.

De overname wordt vermoedelijk in het vierde kwartaal afgerond. Merck trappelde ter plaatse.

Bed, Bath & Beyond

Een van de opmerkelijkste koersbewegingen was de crash met ruim 22 procent van Bed Bath & Beyond . De verkoper van badhanddoeken, kookgerei en andere interieurspullen zag in augustus een pak minder volk over de vloer komen door de opmars van de deltavariant. Bovendien kampt de groep met perikelen in de aanbodketen. Vooral in augustus veroorzaakte dat een stijging van de kosten.