S&P500 breekt record

De reële economie in de VS mag nog altijd in panne zitten, maar de Amerikaanse beurs heeft de coronacrisis al volledig verteerd. Want de brede graadmeter S&P500 zet een vers record neer door dinsdag boven zijn piek van februari te stijgen. De index gaat 0,4 procent hoger tot 3.394 punten. Het vorige intradayrecord lag op 3.393,52 punten op 19 februari. Daarmee maakt de Amerikaanse beurs, in tegenstelling tot de economie, een vlot V-herstel.