S&P500 op recordhoogte

De stijgende Amerikaanse beurzen volgen op de toelichting die de Amerikaanse centrale bank (Fed) gisteren gaf bij haar rentebesluit. De monetaire autoriteit schrapte in deze toelichting de zinsnede dat ze 'geduldig' kan zijn bij het aanpassen van het beleid. In plaats daarvan liet de centrale bank weten dat ze de economische data 'nauwlettend' in de gaten houdt. Het woordje 'nauwlettend' is jargon voor een renteknip.