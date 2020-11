S&P500-zitje Tesla goed voor koopgolf van 8 miljard

Volgens Goldman Sachs moeten fondsbeheerders het bedrijf massaal inkopen.

Het aandeel Tesla heeft er met een winst op weekbasis al een rit van 22 procent opzitten, maar volgens Goldman Sachs kan daar nog weleens wat bijkomen in de komende weken. Onlangs werd bekend dat Tesla vanaf midden december mee opgenomen wordt in de brede Amerikaanse graadmeter S&P500. Volgens de zakenbank kan dat een koopgolf van 8 miljard dollar veroorzaken voor de maker van elektrische auto's.

Analyse Tesla door Bas van der Hout

De hoge vraag komt volgens de analist van allerlei actief beheerde fondsen die in de grootste bedrijven van Amerika beleggen. 'Van de 189 fondsen die beleggen in de grootste bedrijven zijn er 157, die voor een bedrag van 500 miljard dollar onder beheer hebben, die het aandeel Tesla nog niet in handen hadden op 30 september. Als de fondsen het aandeel willen inkopen op basis van zijn gewicht in de S&P500 dan zullen ze voor 8 miljard dollar, 2 procent van de beurswaarde van Tesla, aan aandelen moeten inkopen.'

Tesla is het best presterende large-cap-aandeel met een koerswinst van zo'n 500 procent dit jaar nu steeds meer beleggers beginnen te geloven in de potentie van het bedrijf om een steeds belangrijkere rol te spelen in de markt voor elektrische auto's.

Zelfs analisten die eerder sceptisch waren over het aandeel beginnen bij te draaien. Eerder deze week meldden we al dat Morgan Stanley voor het eerst in drie jaar een koopadvies gaf voor het aandeel en het zijn koersdoel met 50 procent verhoogde tot 540 dollar.