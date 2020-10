SAP slikt grootste koersdaling sinds 1999 na coronawaarschuwing

Het Duitse bedrijf verwacht dat de coronapandemie ‘ten minste’ tot in de eerste helft van 2021 op de vraag blijft wegen, bleek zondagavond uit een persbericht . Het virus zal de doelstellingen van SAP voor inkomsten uit cloud, de wereldwijde verkoop en het bedrijfsresultaat met één tot twee jaar vertragen, vooral in sectoren die hard getroffen zijn door corona.

SAP, gespecialiseerd in software voor bedrijfsvoering, ging er tot dusver van uit dat de vraagomgeving in het derde en vierde kwartaal zou verbeteren dankzij een heropening van de economieën en het afbouwen van de lockdowns. Maar nu zitten sommige gebieden weer in lockdown en het herstel van de vraag was minder sterk dan verwacht.

Bijgestelde ambities

Volgens analisten zit de ontgoocheling vooral in de vooruitzichten op middellange termijn. In vergelijking met de ambitie die in april vorig jaar uitgesproken werd, gaat bijvoorbeeld de beoogde operationele winstmarge tegen 2023 met 4 à 5 procentpunten achteruit. 'Het komt erop neer dat de huidige consensusverwachtingen voor de winst per aandeel over de periode 2021-2023 met ongeveer 15 à 20 procent moeten dalen', zegt Citi-analist Amit Harchandani.