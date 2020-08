Salesforce.com knalt hoger

Wall Street staat overwegend in het groen. Het aandeel Salesforce vliegt omhoog na topcijfers en -vooruitzichten.

De beeld op de Amerikaanse beurzen is wat gemengd: de Dow Jones verliest 0,1 procent, de S&P500 wint 0,1 procent en de Nasdaq klimt met 0,5 procent.

Beleggers kijken onder andere naar positief economisch nieuws. De Amerikaanse orders voor duurzame goederen zijn in juli met ruim 11 procent gestegen, wat veel meer was dan verwacht. Het lijkt een indicatie dat het economisch herstel in de VS doorzet, ondanks recente en forse stijging van het aantal besmettingen.

Salesforce.com

Het aandeel Salesforce.com knalt ruim 20 procent hoger. De groep die softwareprogramma's maakt om allerlei bedrijfsprocessen goed te laten verlopen kwam met veel sterker dan verwachte resultaten. In het tweede kwartaal zag het bedrijf de winst per aandeel stijgen tot 1,44 dollar per aandeel. De omzet klom naar 5,2 miljard dollar.

Daarnaast heeft de groep de vooruitzichten voor het volledige jaar naar boven bijgesteld. Salesforce verwacht een omzet tussen 20,7 en 20,8 miljard tegenover een eerder prognose van 20 miljard. Daarnaast verwacht het een winst per aandeel tussen 3,72 en 3,74 dollar.

Beursspecialist Jim Cramer is niet verbaasd over de beter dan voorziene prestaties. 'Het laatste waar bedrijven nu op besparen is software die klantontwikkelingen in beeld brengen. Nu iedereen thuis zit tijdens de coronacrisis is klantenmanagement nog belangrijker, omdat steeds meer mensen online kopen. Als je nu beknibbelt op je digitalisering loop je het risico je klanten te verliezen aan de concurrentie.'

De onderneming is wat dat betreft dus redelijk 'coronaproof' zoals wel meer Amerikaanse techbedrijven nu ontdekken. Net als de techreuzen Apple en Amazon heeft ook Salesforce er de afgelopen jaren een zeer goede beursrit opzitten:

Apple