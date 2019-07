Samsung ziet winst halveren

Het Koreaanse Samsung meldt dat zijn winst in het tweede kwartaal gehalveerd is tot 6,5 biljoen won (4,9 miljard euro). Ondanks het slechte cijfer van de chipreus was de winst wel iets hoger dan de 6 biljoen won die analisten hadden verwacht. De verklaring is te zoeken bij een eenmalige winst in de tak die beeldschermen maakt.