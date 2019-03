Saxo start bod op Binck

Saxo had al op 17 december aangekondigd dat het 6,35 euro per aandeel biedt, inclusief dividend. Het betaalt een premie van 35 procent boven op de slotkoers van 14 december. De directie, raad van bestuur en ondernemingsraad van Binck steunen het bod. Binck verwacht dat het bod tussen begin juli en midden augustus wordt afgerond.

Vooral bij de afdelingen operaties en IT in Nederland zullen banen verdwijnen, zegt woordvoerder Harmen van der Schoor. Hij verwacht niet dat er bij Binck België banen verdwijnen. Bij Binck werken ongeveer 440 mensen, van wie 40 in ons land.