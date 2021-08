Schaarste aan producten weegt op omzet B&S

Een cruiseschip van Norwegian Cruise Line in Miami. B&S levert ook aan cruiseschepen, maar de activiteit in die sector staat nog steeds op een laag pitje.

Minder omzet maar een hogere winst. En lichte beterschap in de tweede jaarhelft. Zo kunnen we het halfjaarrapport van de Nederlandse groothandelaar B&S samenvatten.

B&S Group is gespecialiseerd in de verdeling van voedingsmiddelen voor onder meer cruises, het leger en humanitaire operaties en baat ook duty-free shops uit. De groep legt zich ook op bepaalde niches toe, onder meer dranken, verzorgings- en schoonheidsproducten.

In de eerste zes maanden van het jaar zag B&S de omzet met 1,5 procent dalen tot 823,6 miljoen euro. Organisch was er een omzetdaling van 2,9 procent. Twee elementen verklaren de lagere omzet: ongunstige wisselkoersen – in het bijzonder de zwakkere dollar - en vooral de coronapandemie.

‘De pandemie duurde langer dan verwacht en bleef een impact hebben op de commerciële activiteiten in de eerste helft van 2021’, zegt topman Tako de Haan in het persbericht. Vooral in het eerste kwartaal waren nog tal van beschermingsmaatregelen van kracht. In het tweede kwartaal was er herstel, maar dat verliep langzamer dan verwacht. Als distributeur had B&S ook sterk te lijden onder het tekort aan containers, vertraging in de vervoersstromen en schaarste aan sommige producten.

Marges

Die schaarste had wel een positief effect op de rendabiliteit. B&S, dat focust op activiteiten die hogere marges opleveren, stroomlijnde zijn operaties en hield de kosten in toom. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam zo 29,2 procent hoger uit op 45,6 miljoen euro. De ebitda-marge kwam uit op 5,5 procent. B&S handhaaft echter zijn margeprognose van ‘minstens 6 procent’ voor heel 2021. Onderaan de tabel verschijnt een nettowinst van 14,7 miljoen euro, meer dan het dubbele van een jaar eerder.

Het bedrijf, dat op Euronext Amsterdam noteert maar zijn hoofdzetel heeft in het Luxemburgse plaatsje Mensdorf, ziet de omzet deels herstellen in het derde kwartaal en verder positief evolueren in het vierde kwartaal. Door de productschaarste zal de omzetgroei nog beperkt blijven, maar de marges zouden er wel bij moeten varen.

Er zijn maar weinig analisten die B&S opvolgen. Tijs Hollestelle van ING heeft het over solide resultaten en is vooral gecharmeerd door de sterke winstprestatie van het drankensegment. De voorzichtige vooruitzichten zijn te verklaren door de schaarste aan bepaalde producten en het trager dan verwacht herstel in de luchtvaart, vernam hij van het management. De toestand in Afghanistan is ook niet bepaald bevorderlijk voor voedingsdistributie.