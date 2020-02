Schatrijke activist schudt aan 332 jaar oud Londens instituut

Het activistenfonds Third Point van Dan Loeb heeft een belang van 5 procent genomen in de Britse verzekeraar Prudential.

Third Point wordt na de investering van 1,5 miljard pond (1,8 miljard euro) de tweede grootste aandeelhouder van Prudential . Prudential heeft al een grote herstructurering achter de rug. CEO Mike Wells splitste vorig jaar de Europese activiteiten in verzekeringen en vermogensbeheer af in de beursgenoteerde groep M&G . Loeb geeft het management daarvoor complimenten.

Maar er kan volgens de activist nog veel meer gedaan worden. Vooreerst wil Loeb komaf maken met de Londense hoofdzetel. Het schrappen van die zetel alleen al levert volgens Loeb 200 miljoen pond aan jaarlijkse besparingen op. 'Het jaarlijkse rijkelijke dividend van Prudential dient onder meer om deze hoofdzetel te financieren', fulmineert Loeb in een brief aan de raad van bestuur van Prudential.

De hoofdzetel heeft in de toekomstvisie van Loeb geen nut meer. Hij wil Prudential opdelen in twee aparte beursgenoteerde groepen: een voor de Aziatische tak (PruAsia) en een voor de Amerikaanse pensioenpoot (Jackson National Life Insurance). Elk bedrijf moet zijn eigen, lokale aandeelhoudersbasis krijgen en van de Londense beurs verdwijnen. Voorts moeten de twee bedrijven elk een sterk lokaal managementteam en raad van bestuur krijgen. In de redenering van Loeb moet de optelsom van beide bedrijven resulteren in een hogere waarde dan de huidige beurswaarde van Prudential, omgerekend 43 miljard euro.

Loeb wil vooral waarde doen opborrelen bij het snelgroeiende PruAsia. Het aandeel Prudential noteert vandaag op bijna hetzelfde niveau als vijf jaar geleden (zie grafiek). Dat is minder goed dan de Europese Stoxx-verzekeringsindex en steekt schril af tegenover de hausse van circa 75 procent van het aandeel AIA Group. AIA is een lokale concurrent van PruAsia. AIA noteert tegen 17 keer de winst, tegenover 10 à 11 keer bij Prudential.

Loeb denkt dat zijn voorstellen de waardering van Prudential de komende drie jaar kunnen verdubbelen. 'PruAsia is zwaar ondergewaardeerd door beleggers om de eenvoudige reden dat het gecombineerd is met Jackson, dat maar een klein deel vertegenwoordigt van de waarde van Prudential.'

Bio Dan Loeb 58 jaar.

Begon in 1995 met zijn hefboomfonds Third Point.

Zijn investeringsfilosofie is gebaseerd op twee pijlers: munt slaan uit 'speciale situaties' zoals faillissementen en uit activisme bij grote beursgenoteerde bedrijven.

Zette Nestlé onder druk om zijn charcuteriedivisie te koop te zetten, wat in 2019 gebeurde.

Eiste in 2013 een opsplitsing van het conglomeraat Sony.

Heeft een vermogen van naar schatting 2,9 miljard dollar.

Analist Blair Stewart van BofA Securities herhaalde dinsdag zijn koopadvies. Hij kan zich grotendeels vinden in de redenering van Loeb. 'Het kan dat Prudential in drie jaar verdubbelt. We herhalen dat Prudential tegen 9 keer de verwachte winst van 2021 te goedkoop noteert. Dat vertegenwoordigt een korting van 18 procent op de sector.'