Scheepsmagnaat Fredriksen plots grootste aandeelhouder Euronav

De scheepvaartmagnaat John Fredriksen heeft in alle stilte de voorbije maanden 19,85 miljoen aandelen Euronav gekocht. Dat is goed voor bijna 10 procent van de Antwerpse tankerrederij.

Euronav meldde maandag op basis van een transparantiemelding dat C.K. Limited een belang van 5,5 procent had verworven in Euronav. C.K. Limited moest dat melden omdat de meldingsdrempel van 5 procent was overschreden. Wie achter C.K. Limited zat, was op dat ogenblik onduidelijk. De aankopen werden verricht door een onderliggend vehikel dat in Cyprus bleek gevestigd, Famatown Finance Limited. Dat wordt gecontroleerd door Greenwich Holdings Limited, dat op zijn beurt onder C.K. Limited ressorteert.

Woensdagavond volgde een tweede melding in de vorm van een SEC file, een officiële melding door de Amerikaanse beurswaakhond. Vreemd is dat niet aangezien Euronav sinds 2015 ook een notering heeft op de New York Stock Exchange.

Uit de melding blijkt dat Famatown Finance Limited intussen aandelen Euronav heeft bijgekocht, zodat zijn belang nu 9,8 procent bedraagt. Het blijkt ook dat achter C.K. Limited de Noors-Cypriotische scheepvaartmagnaat John Fredriksen schuilgaat.

Fredriksen heeft een omvangrijk scheepvaartimperium uitgebouwd en controleert onder meer de tankerrederij Frontline , een concurrent van Euronav, en de gastankerrederij Golar LNG. Hij heeft ook belangen in het offshore boorbedrijf Seadrill, de bulkrederij Golden Ocean en de zalmkweker Mowi.

Wat is Fredriksen van plan?

Met een belang van 9,8 procent is Fredriksen nu de grootste aandeelhouder van Euronav. De rederij bezit dankzij haar aandeleninkoopprogramma 8,34 procent van zichzelf. Andere partijen die 5 procent of meer bezitten, zijn de vermogensbeheerder M&G en de familiale aandeelhouder Marc Saverys. Tegen de koers van woensdagavond in New York (10,16 dollar) is de participatie van Fredriksen bijna 202 miljoen dollar (174 miljoen euro) waard.

De vraag rijst wat Fredriksen van plan is. ‘John Fredriksen is een ervaren investeerder met een uitstekend trackrecord. Hij heeft een waarderingsopportuniteit gezien’, zegt Brian Gallagher, de verantwoordelijke voor investor relations van Euronav.

Hij vindt de investering van Fredriksen ook een goede zaak voor Euronav. ‘Het toont de waarde van Euronav aan.’ Het management van Euronav zegt al langer dat het bedrijf zwaar ondergewaardeerd is. In de zomer van 2020 kondigde de tankeroperator an massaal eigen aandelen in te slaan als extra vergoeding voor de aandeelhouders.

Speculatie

Aangezien Fredriksen met Frontline ook zelf in de tankervaart actief is, geeft zijn instap in Euronav aanleiding tot speculatie over een mogelijke fusie tussen de twee tankerrederijen. Volgens de scheepsmakelaar Clarksons Platou zou een combinatierederij een wereldwijd marktaandeel hebben van circa 8 procent.