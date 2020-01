Schlumberger scoort boven de lat

De Amerikaanse beurzen zetten hun nieuwjaarsrally voort. Microsoft mengt zich in de strijd tegen klimaatverandering.

Het sentiment van beleggers krijgt nog steeds steun van het optimisme over de handelsdeal tussen de VS en China. Daarnaast stuwt positief economisch nieuws uit de Volksrepubliek de aandelenbeurzen vooruit, want de winkelverkopen en de industriële productie stegen in december sterker dan verwacht.

De Dow Jones klimt 0,1 procent.

Schlumberger

Schlumberger stijgt 1,8 procent nadat het beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde.

De omzet van het oliedienstenbedrijf kwam uit op 8,2 miljard dollar. Dat was iets beter dan de 8,15 miljard die analisten hadden voorspeld. Vooral de internationale verkopen deden het met een klim van 8,3 procent goed. Daarmee kon het bedrijf de iets stroever verlopende zaken in Noord-Amerika compenseren.

De winst per aandeel belandde op 0,39 dollar, terwijl analisten uitgingen van 0,37 dollar. De winstmarge verbeterde in verhouding tot dezelfde periode vorig jaar met 40 basispunten tot 12,8 procent. Dat gebeurde ondanks een olieprijs die daalde ten opzichte van de piek in september 2018.

CEO Olivier Le Peuch is te spreken over de resultaten. 'Onze prestatie is over het algemeen positief, vooral in de internationale markten waar we 2,7 miljard dollar aan vrije kasstroom genereerden. Dat was een opmerkelijke prestatie onder deze marktomstandigheden.' De zwakkere prestaties in Noord-Amerika zijn volgens de CEO te wijten aan de zwakte op de markt voor oliewinning op land. Daardoor daalde de vraag naar de oliediensten van Schlumberger.

Microsoft

Microsoft werpt zich in de strijd tegen de klimaatverandering en belooft zijn volledige CO2-uitstoot ongedaan te maken. Om dat te bereiken, richt het bedrijf het Climate Innovation Fund op, wat 1 miljard dollar middelen krijgt.

De CEO van Microsoft, Satya Nadella, belooft de CO2-uitstoot van de softwaregigant tegen 2030 te halveren. Tegen 2050 moet het bedrijf alle CO2 die het ooit heeft uitgestoten - Microsoft werd opgericht in 1975 - hebben verwijderd uit de atmosfeer.

'Als de laatste tien jaar ons iets geleerd hebben, dan is het wel dat het bouwen van technologie zonder deze principes meer kwaad dan goed kan doen', zegt de topman bij een media-event in Redmond (Washington, VS). 'Dit is het decennium van noodzakelijke actie voor Microsoft en voor ons allemaal. We moeten beginnen om de schadelijke effecten van de klimaatverandering ongedaan te maken.'

Het klimaatfonds van de softwarereus wil onder meer investeren in de ontwikkeling van technologieën die CO2 uit de lucht halen. Voorbeelden daarvan zijn het opslaan van CO2 en het hergebruiken van het broeikasgas.

Daarnaast probeert Microsoft in het algemeen zijn werkzaamheden te verduurzamen. Zo wil het zijn gebouwen en datacentra volledig op hernieuwbare energie laten draaien tegen 2025.