Schoonheidsboetiek Sofina knalt 20 procent hoger bij beursdebuut

De online lifestylewinkel The Hut Group heeft een knaldebuut gemaakt op de Londense beurs. De participatie van de familie Boël tekent voor de grootste techbeursgang ooit in het Verenigd Koninkijk.

The Hut Group (THG) begint zijn carrière op de Londense beurs met zwier. Het aandeel opende op 600 pence, 20 procent boven de introductieprijs die werd vastgelegd op 500 pence per aandeel.

Met de beursgang haalt de online retailer die een variëteit aan producten verkoopt van schoonheidsproducten over speelgoed tot voedingssupplementen 1,87 miljard pond op (2,03 miljard euro). Het gaat om de grootste Europese beursgang dit jaar na koffiebrander JDE Peet's in Amsterdam. De operatie waardeert het Britse e-commercebedrijf op 5,4 miljard pond (5,86 miljard euro) en kan de annalen in als grootste beursgang in de Britse hoofdstad sinds 2017. The Hut Group bombardeert zich meteen tot de premier league van het Britse winkellandschap door gevestigde waarden als Sainsbury's, Morrison's en Asos achter zich te laten in beurskapitalisatie.

Belgisch tintje

De beursgang heeft een Belgisch tintje. Sofina is een van de belangrijkste aandeelhouders van The Hut met een belang van 9,1 procent. Het is de vijfde grootste participatie van de Boël-holding. Aan de huidige beurswaarde en rekening houdend met de verwatering door de uitgifte van nieuwe aandelen bij de beursgang, raamt KBC Securities het belang op 457 miljoen euro.

The Hut Group bewijst de uitzonderlijke gave van Sofina om winnaars te identificeren. Michel Declercq Analist KBC Securities

De discrete holding is sinds 2016 aandeelhouder en bouwde zijn belang stapsgewijs op. Eind vorig jaar pompte ze samen met de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock nog eens bijna 80 miljoen euro in de Britse online retailer. De verwachting was dat Sofina, waarvan de portefeuille voor 80 procent uit niet-beursgenoteerde bedrijven bestaat, bij de beursgang aan de verkoopzijde zou staan. Maar de Boëls blijven verrassend aan boord en verbinden zich tot een zogenaamde lock-upperiode waarin ze in de komende zes maanden geen aandelen zullen verkopen.

Kaper op de kust? Het zakenmodel van The Hut Group rust in grote mate op het ontwikkelen van webshops voor cosmetica en luxelabels. Maar in dat segment krijgt het een te duchten concurrent. Amazon lanceerde dinsdag een apart platform voor luxemerken. Voorlopig slaagde Amazon er niet in om hoogwaardige merken in zijn webwinkel te krijgen. Met een aparte luxe-app mikt het op een inhaalbeweging. Voorlopig tekende alleen couturier Oscar de la Renta in op de nieuwe app maar Amazon zegt dat het in de komende dagen en weken nieuwe namen zal bekendmaken.

The alles-behalve-pizza Hut

The Hut Group is bij ons een onbekende speler en ook in het VK zelf doet de naam weinig belletjes rinkelen. De retailer uit Manchester is een vreemde eend in het winkellandschap en opereert volgens een eigenwijs zakenmodel. Het runt een hele waaier aan afzonderlijke webwinkels zoals beautyshop Lookfantastic en fitnessvoedingship MyProtein. Wat beleggers ook prikkelt is dat het zijn dupliceerbare technologie doorverkoopt aan grote bedrijven die nog minder op de digitale trein zitten zoals Nestlé en Proctor & Gamble. Zij gebruiken het e-commerceplatform van The Hut Group om hun eigen online verkoopskanaal op te bouwen.

De bezieler van The Hut Group is Matthew Moulding. Moulding is een jack-of-all-trades in de Britse e-commerce. De zakenman, fitnessadept en Boris Johnson-supporter begon als online cd- en dvdverkoper om via bloemen, kleding en wasmachines bij zijn uiteindelijke product te komen: cosmetica en voedingssupplementen. Van daaruit bouwde hij een commerceplatform uit met 110 onderliggende e-commercesites en een omzetcijfer van omgerekend 1,2 miljard euro waaruit een winst van 121 miljoen euro werd gepuurd.

Gouden aandeel