Schrapping Chinees bezoek aan Montana treft Dow Jones

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdagavond in het rood beland na een negatief bericht over de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen.

De Dow Jones opende vrijdag licht in de plus, maar noteerde omstreeks 20 uur met een verlies van 0,4 procent na een negatief bericht. Een Chinese handelsdelegatie was zinnens boerderijen in Montana te bezoeken voor ze zouden terugkeren naar China. Een vertegenwoordiger uit Montana liet weten dat de Chinezen hun bezoek last minute hebben afgelast. Het bezoek aan de boeren - een groot slachtoffer van het handelsconflict - werd gezien als een teken van dooi.