Shell beloont aandeelhouders ruimer dankzij stijgende olieprijs

Eerder dan verwacht zal de Nederlands-Britse brandstoffenreus zijn winstuitkering aan de aandeelhouders verhogen. De scherpe stijging van de olie- en gasprijs versnelde het tijdschema.

Shell gaat zijn uitkeringen aan aandeelhouders - via dividenden of de inkoop van eigen aandelen - verhogen tot 20 tot 30 procent van de vrije kasstroom. De oliemajor begint daarvoor te tellen vanaf het tweede kwartaal, dat op 1 april begon.

De beslissing om opnieuw een guller beleid te voeren komt eerder dan verwacht. Analisten gingen ervan uit dat Shell de winstuitkering tegen eind 2021 zou vergroten, maar een sterke stijging van de olie- en aardgasprijzen in de afgelopen maanden versnelde het tijdschema.

De Nederlands-Britse olie- en gasreus heeft het in een mededeling over 'sterke operationele en financiële resultaten, gecombineerd met betere macro-economische vooruitzichten'. 'Er kan nog over bijkomende uitkeringen gesproken worden, zodra er volledig zicht is op de resultaten van het tweede kwartaal.'

Shell zei eerder dat het zijn uitkeringen aan aandeelhouders zou verhogen zodra de nettoschuld onder 65 miljard dollar zakte. Die doelstelling laat het nu varen zonder te specifiëren of het doel werd behaald. 'Een krachtig signaal aan de markt', reageert JPMorgan-analist Christyan Malek.

In volle transitie

In 2020 moest Shell het boekjaar afsluiten met een recordverlies van 21,7 miljard dollar. De oliesector werd vorig jaar midscheeps getroffen door de pandemie en een perfecte storm op de oliemarkt, die de Amerikaanse olieprijs in april even onder nul duwde. De olieprijs herstelde sindsdien fors en noteert nu rond 75 dollar per vat, het hoogste peil sinds 2018. In het eerste kwartaal kon Shell weer aanknopen met een nettowinst van 3,23 miljard dollar.

Shell, dat als geuzennaam 'het aandeel voor wezen en weduwen' draagt, heeft een traditie van royale dividendbetaler. De crisis dwong de groep vorig jaar voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het mes in het dividend te zetten.

Ondanks de hogere olie- en gasprijzen zei Shell dat zijn activiteiten in vloeibaar aardgas (lng) nog altijd 'aanzienlijk onder het gemiddelde' lagen en vergelijkbaar waren met het voorgaande kwartaal. De verkoop van olieproducten zal naar verwachting tussen 4 miljoen en 5 miljoen vaten per dag liggen, ruim onder het niveau van voor de pandemie. De oliereus zit in volle transitie om zijn CO2-uitstoot versneld af te bouwen, nadat een Nederlandse rechter hem daartoe dwong in mei.

'Hoewel beleggers vermoedelijk enthousiast zullen reageren op deze hogere teruggave, denken we dat het verstandig is om voorzichtig te zijn met de cash, gezien de onvoorspelbare olieprijzen en de ambities van het bedrijf om versneld CO2 neutraal te zijn in 2050', schrijft ING-analist Quirijn Mulder.

