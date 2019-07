Shorters en twijfelaars nekken Ontex

De luiermaker Ontex is volledig uit de gratie van beleggers gevallen. Onzekerheid over de komende halfjaarcijfers en hevige concurrentie doen het aandeel de das om.

De koers van Ontex tuimelde maandag bij een drukke handel naar het laagste peil ooit. Dinsdag herstelt het aandeel licht, maar de rit is duidelijk neerwaarts gericht. Sinds de publicatie van de kwartaalupdate en winstwaarschuwing van mei en een weinig overtuigende investeerdersdag die daarop volgde, kelderde Ontex 40 procent.

'De stroom slecht nieuws houdt niet op', verklaart een handelaar. 'Vorige week ontstond grote verkoopdruk toen de zakenbank Morgan Stanley Ontex op haar lijstje zette met favoriete verkooptips. Je mag zo'n rapport van een invloedrijke zakenbank niet onderschatten. Dat zet miljoenen euro's in beweging. Eind vorige week bleek bovendien ook dat de vermogensbeheerder Blackrock zijn shortpositie in Ontex met 7 procent heeft opgetrokken tot 2,04 procent van het kapitaal.'

Shorters speculeren op een koersdaling door aandelen bij anderen te lenen en die te verkopen, in de hoop ze later goedkoper terug te kopen. Volgens de Belgische beurswaakhond FSMA is 3,14 procent van de Ontex-aandelen geshort. 'Dat is een grote onderschatting', legt de handelaar uit. 'Die cijfers houden alleen rekening met grote shortposities van meer dan een halve procent van het kapitaal. De kleine shortposities zijn daar niet bij gerekend.'

1+1 gratis

Als voornaamste reden voor zijn pessimisme verwijst Morgan Stanley naar de heftige concurrentiedruk waar Ontex als maker van merkloze luiers moeilijk tegen op kan. Vooral de multinational Procter & Gamble voert grote prijsacties met zijn Pampers om geen marktaandeel te verliezen. Acties als '1 kopen, 1 gratis' zijn schering en inslag, wat de marges in de hele sector doet afbrokkelen.

'Veel beleggers zijn bang dat Ontex met zijn halfjaarcijfers, die op 31 juli verschijnen, opnieuw zal teleurstellen', zegt KBC Securities-analist Alan Vandenberghe. 'De markt heeft het duidelijk moeilijk om een prijspeil te vormen waartegen al het slechte nieuws in de koers zit. Ontex heeft al vaak teleurgesteld. Uit voorzichtigheid verkopen veel investeerders.'

Pulpprijs

Vandenberghe merkt echter op dat er de voorbije weken geen bijkomende negatieve elementen opdoken voor het bedrijf: 'De wisselkoersen blijven volatiel - soms ten nadele van Ontex - maar niet in die mate dat ik me er zorgen over maak. De grondstoffenprijzen zijn licht stijgend, maar niet dramatisch. En de prijs voor fluff, absorbeerbare pulp, biedt zelfs wat steun. Die is gezakt tegenover zijn recente piek.'

Vandenberghe blijft voorzichtig en raadt aan de aandelen bij te houden met een koersdoel van 16,50 euro. Het strategische transformatieplan dat Ontex in mei voorstelde - fors meer investeren om de winstmarge tegen 2021 met 1,25 à 1,75 procentpunt op te krikken - vindt hij meer van hetzelfde. 'Geen echte transformatie, maar een deel van het gewone management bij elk internationaal bedrijf.'

Van de 16 beurshuizen die Ontex opvolgen, zijn er elf neutraal, vier raden aan het aandeel te kopen, en maar één hanteert een verkoopadvies.

Geen sectorprobleem

'Tegen deze prijs zou ik toch niet meer op een verdere koersdaling durven wedden', zegt een andere handelaar. 'Sectorgenoten als Kimberly-Clark doen het wel goed op de beurs, dus de koersval is geen sectorprobleem. Ontex is nog steeds een winstgevend bedrijf dat een dividend betaalt. De sterke aanwezigheid in groeimarkten, waar Ontex trouwens wél bekende merken heeft, moet het mogelijk maken de belofte van 1,4 procent groei per jaar in te lossen. Het management heeft in het verleden wel enkele grote fouten gemaakt, waaronder de mislukte overname in Brazilië. Misschien moet het bedrijf eens van CEO veranderen.'

ING is het meest optimistisch over Ontex. Analist Reginald Watson hanteert een koopadvies, al geeft hij toe dat de lagere groei niet langer de historische waarderingen van het aandeel rechtvaardigt. Zijn koersdoel van 18,71 euro is gebaseerd op een waardering van 9,8 keer de ondernemingswaarde tegenover de brutobedrijfswinst (EV/ebitda), terwijl Ontex historisch tegen een gemiddelde ratio van 11,7 noteerde.

Van de operationele verbeteringen verwacht de analist weinig. 'Na 11 jaar in private-equityhanden is er nog weinig dat Ontex kan doen om nog meer efficiënties uit zijn fabrieken te puren', stipt hij aan.

Drie mogelijke groeipijlers

Watson ziet wel drie mogelijke groeipijlers waaraan Ontex strategisch de prioriteit zou moeten geven. 'In de eerste plaats moet het bedrijf aan een doorbraak in de Verenigde Staten werken. Het is er al actief met leveringscontracten voor The Honest Company en Seventh Generation, goed voor 90 tot 100 miljoen euro omzet per jaar, en het heeft een eerste klein contract met Wal-Mart gesloten voor ongeveer 30 miljoen euro, wat snel kan groeien tot 100 miljoen.

De hele Amerikaanse markt is goed voor 10 miljard dollar, waarin merkloze luiers maar een marktaandeel hebben van 20 procent. Er is dus ruimte voor groei. Al moet Ontex finaal beslissen hoeveel kapitaal het wil investeren om in de VS door te breken. Nu belevert het bedrijf de Amerikaanse markt vanuit zijn fabriek in Mexico en dat kan niet blijven duren.'

780 miljoen Amazon Een contract voor het huismerk van Amazon kan 780 miljoen euro waard zijn.

Een andere mogelijke groeimotor is Amazon. De onlinereus is sinds eind 2017 opnieuw op de luiermarkt actief met een eigen merk. 'We kennen het marktaandeel van Amazon niet, maar in babydoekjes was dat 14 procent in 2017', stelt Watson. 'Een contract met Amazon als enige luierleverancier kan 780 miljoen euro waard zijn, alleen al voor de VS. Al stijgt dan het klantenrisico wel, want Amazon zou goed zijn voor minstens een kwart van de Ontex-omzet.'

Een derde pijler kan een sterkere afzet zijn in de rechtstreekse verkoop via het internet. 'In de VS bestelt maar 7 procent van de consumenten zijn papieren hygiëneproducten via het net, in Europa amper 3 procent. Ontex levert al aan enkele start-ups die een abonnementsformule voor luiers verkopen. Het is ook sinds kort zelf op die markt actief met het Franse luierabonnement Little Big Change.'