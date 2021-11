Shorters in Tesla gooien handdoek in de ring

Na een stijging met 2.900 procent over de voorbije vijf jaar durven weinig beleggers nog inzetten op een daling van de koers.

Steeds minder beleggers durven het aan om short te gaan tegen Tesla . Het aandeel ging maandag opnieuw gezwind hoger en noteert bijna weer op zijn recordkoers. Momenteel staat nog 3,3 procent van de aandelen short, tegenover 19,6 procent begin vorig jaar, leren cijfers van consultant S3 Partners.

Schermvullende weergave

'Ik begrijp waarom beleggers Tesla shorten. In principe hebben ze gelijk. Maar ze staan tegenover Elon Musk, die als geen ander het spel van de beurs kan spelen', zegt shortseller Carson Block aan Financial Times. Via welgemikte tweets brengt de Tesla-CEO geregeld beweging in het aandeel. Maandag zei Musk dat de sedan Model S Plaid 'waarschijnlijk' in maart in China wordt gelanceerd. Het bleek voldoende voor een nieuwe hausse.

Musk is immens populair bij kleine beleggers. Op het forum WallStreetBets van Reddit is Musk de grote held. Beleggers hebben er sowieso een voorliefde voor aandelen die geshort worden omdat ze dan een uitzicht hebben op een short squeeze, massale aankopen door hefboomfondsen die hun verliezen willen stoppen.

Wie de voorbije jaren probeerde munt te slaan uit een shortpositie in Tesla kwam van een kale reis thuis. Met dank aan een indrukwekkend parcours kon het aandeel over de voorbije vijf jaar met een duizelingwekkende 2.900 procent stijgen, een jaarlijks rendement van 100 procent. Het bedrijf is nu al 1.100 miljard dollar waard op de beurs. De verwachte koers-winstverhouding voor 2021 ligt op ongeveer 200.

Een van de shorters die Tesla voortaan met rust lijkt te laten is Michael Burry, de man die succesvol speculeerde op een huizencrash in 2008 en die gebeurtenis verfilmd zag in 'The Big Short'. Hij had in mei nog 800.000 putopties op Tesla, maar in de recentste rapportering van zijn vehikel Scion Asset Management vorige maand was daar niets meer van terug te vinden. Een putoptie wint in waarde als het onderliggende aandeel zakt.