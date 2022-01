Shorters rukken op bij Euronav

Met 2,57 procent van de uitstaande aandelen is Euronav ook begin 2022 het meest geshorte Belgische aandeel. Ontex valt uit de topvijf.

Euronav was in 2021 één van de 'Godot-aandelen' van de Brusselse beurs: beleggers bleven maar wachten op een herstel - in casu van de tankertarieven - dat aan de horizon bleef gloren zonder echt dichterbij te komen.

De olietankerrederij is al een hele tijd het meest geshorte aandelen van het Brussels koersenbord. Eén van de drie shorters in het aandeel, Worldquant, verhoogde met oudjaar nog zijn gokje op een verdere daling en heeft nu 1,02 procent van de uitstaande aandelen geshort. Een shorter leent eerst aandelen bij bijvoorbeeld een pensioenfonds of een verzekeraar om ze vervolgens op de beurs te verkopen. De hoop is om de aandelen later goedkoper terug te kopen en terug te geven aan de uitlener, bovenop een vergoeding.

In totaal is volgens het shortershoekje van beurswaakhond FSMA 2,57 procent van de Euronav-aandelen geshort. Let wel: dit cijfer houdt alleen rekening met beleggers die minstens 0,5 procent van de uitstaande aandelen geleend hebben in de hoop ze later goedkoper terug te kopen. Euronav zit al lang in het vizier van shorters, voorlopig met weinig succes. Vorig jaar steeg het aandeel met 13 procent. De 19 analisten die het aandeel volgen, adviseren allen te kopen met een gemiddeld koersdoel van 11,4 euro, goed voor 46 procent opwaarts potentieel.

Het zilver is voor Mithra (1,78%), al is dat maar het werk van één fonds: Highbridge Capital. Bovendien is deze groep betrokken bij een converteerbare obligatie, en het gaat het dus om een indekkingsoperatie.

Colruyt zit daarentegen in het vizier van drie fondsen die samen 1,64 procent van de aandelen hebben geshort. Het aandeel verloor het voorbije jaar een kwart van zijn beurswaarde, onder meer door de oprukkende concurrentie en de hoge inflatie. De drie betrokken shorters denken dat de lijdensweg van Colruyt nog niet ten einde is.

Umicore neemt de vierde plek in op de shorterslijst met 1,44 procent van de aandelen. Umicore wordt net als IBA geviseerd door twee shorters. IBA sluit de topvijf af met 1,11 procent geshorte aandelen.

