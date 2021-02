Shurgard haalt 300 miljoen op met groene obligaties

De obligaties hebben een looptijd van tien jaar en bieden een coupon van 1,24 procent. Hoewel ze in euro worden uitgegeven, werden ze via een Amerikaanse private plaatsing verkocht.

De interesse was bijzonder groot, zegt Shurgard in een persbericht. Het aanbod was sterk overingeschreven. De interesse kwam van institutionele partijen in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Europa.