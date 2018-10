'Shurgard verwent zowel groei- als dividendbelegger'

Shurgard noteert een stuk duurder dan sectorgenoten en keerde de voorbije jaren geen dividend uit. Toch schiet het op de beurs fors uit de startblokken. 'Shurgard biedt het beste van twee werelden.'

Shurgard trapt zijn beursavontuur met een knaller af. Op de openingsdag klom het aandeel op een bepaald moment ruim 7 procent. De Luxemburgse beheerder van opslagruimte haalde met de beursgang 575 miljoen euro op. Beleggers plakken een waardering van 2,2 miljard euro op het stockagebedrijf.

Nochtans rezen er vragen over de dure waardering van Shurgard. Met een koers die 22 keer de verwachte winst van 2018 bedraagt, is het aandeel stevig geprijsd. Omdat Shurgard ruimtes verhuurt, wordt het door sommige analisten als een vastgoedbedrijf beschouwd. In dat geval steekt de waardering schril af tegen die van vastgoedbedrijven waarbij de koers dichter tegen 10 keer de winst aanleunt.

Groei door urbanisatie

In tegenstelling tot de brede vastgoedsector heeft Shurgard een groeiverhaal Steven Lermytte analist KBC Asset Management

'Shurgard is geen typisch vastgoedbedrijf', zegt Steven Lermytte, analist bij KBC Asset Management. 'In tegenstelling tot de brede vastgoedsector heeft het bedrijf een groeiverhaal. De Europese markt is sterk versnipperd. Shurgard heeft vanuit zijn marktleiderschap de ambitie om de natuurlijke overnemer te zijn en verder te groeien. Het bedrijf kan zich efficiënt uitbreiden, want bij het openen van een nieuwe site is niet veel extra personeel nodig. Shurgard wil naast het aankopen en uitbreiden van bestaande sites ook nieuwe sites ontwikkelen.'

Het groeiverhaal past in de urbanisatietrend die zich doorzet in onze regionen. Shurgard richt zich op de verhuur van kleinere ruimtes voor de stockage van bijvoorbeeld meubels, verhuisdozen of een kleine voorraad. De klanten zijn doorgaans particulieren of kmo’s die voor een beperkte periode hun spullen willen opslaan.

Het stockagebedrijf kan dus profiteren van het feit dat mensen steeds kleiner gaan wonen en van de stijgende koopkracht van de stedelijke bevolking. Als mensen mobieler worden en vaker verhuizen, speelt dat ook in het voordeel van Shurgard.

Stevig dividend

Shurgard biedt het beste van twee werelden Steven Lermytte analist KBC Asset Management

Is Shurgard dan een groeiaandeel waar je weinig dividenden van moet verwachten? 'Nee, het is meer dan dat. Shurgard biedt het beste van twee werelden', beweert Lermytte. 'Het management streeft ernaar 80 procent van de winst uit te keren, wat het dividend aantrekkelijk maakt. Door de beursgang kan Shurgard dat combineren met een groeistrategie. Het bedrijf kan nu zijn aandelen aanbieden om overnames te doen.'

Vorig jaar bedroeg de winst 100,6 miljoen euro. Tijdens het luiden van de openingsbel op Euronext Brussel zei de financiële man Jean Kreusch dat een bezettingsgraad van 35 procent volstaat voor het bedrijf om rendabel te zijn. Eind vorig jaar lag de bezettingsgraad op 88 procent. Dit jaar zou de winst 'minstens 95 miljoen euro' moeten zijn, staat in het prospectus van de beursgang. Dat betekent dat het minstens 76 miljoen euro aan dividenden uitkeert wat neerkomt op een brutodividendrendement van 3,5 procent.

Het dividend van 80 procent van de winst is wel nog niet voor meteen. Over het boekjaar 2018 - en gezien het bedrijf slechts 2,5 maanden genoteerd zal zijn - verwacht Shurgard een vijfde van zijn winst uit te keren.

Superieure positie

Een rendement van 3,5 procent is mooi maar niet uitzonderlijk als je naar de sectorgenoten kijkt. Toch noteert Shurgard ook een stuk duurder dan zijn collega's die actief zijn in de Britse en Amerikaanse markt. 'Shurgard heeft enkele voordelen ten opzichte van die bedrijven', zegt Lermytte. 'Enerzijds zijn de Angelsaksische markten eerder mature markten waar een overaanbod kan ontstaan. Op het Europese continent is momenteel sprake van een tekort aan kwalitatief goede opslagruimte. Bovendien leidt de onzekerheid over de brexit tot een extra risicopremie.'

Ook door de gezonde balansstructuur heeft Shurgard een streepje voor. 'De schuldgraad is momenteel bijzonder laag en op lange termijn is het zelfs voordelig voor Shurgard om meer schulden op te nemen', zegt Lermytte. 'Dat maakt dat de onderneming de handen vrij heeft om toekomstige acquisities ook via bijkomende schulden te financieren. Hierdoor kan Shurgard potentieel snel schakelen mocht dat nodig zijn.'

Verschillende redenen kunnen de premie van Shurgard dus verklaren. Beleggen in Europese stockagebedrijven bleek het afgelopen jaar trouwens geen slecht idee. De Britse bedrijven Big Yellow Group (+5%) en Safestore (+12,9%) presteerden beter dan de brede markt (Stoxx Europe 600: -8,3%). De Amerikaanse collega's Public Storage (-9,9%) en Cubesmart (4,3%) deden het daarentegen slechter dan de brede markt (S&P500: +10,85%).