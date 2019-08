Shurgard ziet winst 10 procent groeien

Shurgard realiseerde in de eerste helft van het jaar 10 procent meer winst. Daarvan gaat een groot deel naar de aandeelhouder via een interimdividend.

Shurgard , de op Euronext Brussel genoteerde verhuurder van opslagplaatsen, maakt over de eerste helft van het jaar een winstgroei bekend van 9,9 procent tot 50,9 miljoen euro.

De inkomsten uit de verhuur dikten met 5,5 procent aan. De vastgoedgroep zag verder de schuldgraad (loan-to-value) zakken van 24,8 procent in 2018 tot 15,8 procent eind juni. De kaspositie bedraagt 250,8 miljoen euro.

Eind juni telde Shurgard 231 opslagplaatsen. Er kwamen nieuwe sites in Londen en Utrecht. Er staan ook vijf projecten op de plank in Londen, Parijs en Berlijn.

Onze solide balans laat ons toe naar opportuniteiten te kijken en tegelijk te investeren in organische groei.

Maar voor Belgische particuliere beleggers is er een belangrijk nadeel: het dividend ondergaat zowel 15 procent Luxemburgse bronheffing, als 30 procent roerende voorheffing. Dat geeft een totale belastingdruk van 40,5 procent.

Shurgard kwam in oktober vorig jaar naar de beurs tegen 23 euro per aandeel. Wie inschreef zit op een winst van 30 procent. Kleine beleggers zitten daar niet bij want zij mochten niet intekenen. Een unicum voor Euronext Brussel.