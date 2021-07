Sibanye overweegt sluiting Zuid-Afrikaanse goudmijnen

Door een negatief investeringsklimaat en een sputterende goudprijs houdt de goudmijnreus Sibanye zijn aanwezigheid in Zuid-Afrika tegen het licht.

Sibanye Stillwater bekijkt opties om zijn drie Zuid-Afrikaanse goudmijnen in de komende tien tot vijftien jaar te sluiten. Het bedrijf is een van de laatste overblijvers in de Zuid-Afrikaanse goudmijnsector, waar mijnen erg diep in de grond zitten en duurder worden om te ontginnen.

'Tenzij de goudprijs fors hoger beweegt en het investeringsklimaat in Zuid-Afrika fors verbetert, is het onwaarschijnlijk dat we onze Beatrixmijn doorzetten na 2026', zei woordvoerder James Wellsted in een interview met Bloomberg. Ook de andere twee mijnen van Sibanye Stillwater bereiken het einde van hun levensduur. Driefontein, ooit Afrika's grootste goudmijn die ongeveer 4 kilometer diep in de grond zit, zal tegen 2030 uitgeput zijn. De mijn van Kloof in de provincie Gauteng is tegen 2033 uitgeput.

De aantrekkingskracht om te investeren in de sector is afgenomen. James Wellsted Woordvoerder Sibanye Stillwater

'Sommige van die mijnen zijn meer dan 70 jaar oud. Ze kunnen niet eeuwig doorgaan', zei Wellsted. Producenten kijken almaar vaker naar meer luctratieve goudmijnen elders in Afrika, Australië en Zuid-Amerika nu de kosten en veiligheidsproblemen in Zuid-Afrika toenemen.

'De aantrekkingskracht om te investeren in de sector is afgenomen door onzekerheid over de regelgeving, hoge energie- en arbeidskosten, en door protesten en geweld', zei Wellsted. Sibanye ontgon goud vorig jaar tegen een gemiddelde all-in kostprijs van 1.406 dollar per ounce. De goudprijs brak vorig jaar een record boven 2.000 dollar per ounce en viel sindsdien terug naar zowat 1.800 dollar per ounce. 'Om te investeren en dieper te graven moet de goudprijs veel hoger zijn', klinkt het bij Sibanye, dat ongeveer 93.000 arbeiders tewerkstelt in de Zuid-Afrikaanse mijnbouwindutrie.

'De industrie is een schim van wat ze ooit was in Zuid-Afrika', zegt Wellsted. 'Naarmate we dieper komen en de kostendruk toeneemt, kan je niet doorgaan met mijnen, tenzij er een enorme verandering in de industrie komt die de marsrichting verandert.' Sibanye bekijkt net als concurrenten Ashanti Gold en Gold Fields meer lucratieve oorden om goud te ontginnen. Daarvoor wordt gekeken naar andere landen in Afrika, Zuid-Amerika en Australië. CEO Neal Froneman zei in maart dat hij 5 miljard dollar opzijzet om mijnen over te nemen met een jaarlijkse productie van minstens 1 miljoen ounce.