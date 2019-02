Silicon Valley verwent personeel met gebradeerde aandelen

'Fair'

The Wall Street Journal analyseerde 68 beursintroducties (IPO) tussen september 2016 en augustus 2018, waarbij in de twaalf maanden voorafgaand aan de IPO personeelsleden opties kregen waarmee ze het eigen aandeel konden kopen. Dat gebeurde tegen een totale waardering van 1,5 miljard dollar, terwijl de 'faire' waardering volgens een academisch model op 2,2 miljard dollar uitkomt. Het personeel kreeg zo een korting van 32 procent.

Vaag

De start-ups verschuilen zich achter het argument dat ze een beroep doen op een externe waardering. Die dienstverleners leveren doorgaans de laagst mogelijke waardering, aldus The Journal. Een andere uitvlucht is dat er geen onmiddellijke plannen voor een IPO zijn, hoewel de aanvraag soms al is ingediend.

Een voorbeeld is het Californische Allakos. Dat biotechbedrijf waardeerde zichzelf bij de uitkering van aandelenopties op 4,31 dollar per aandeel, om drie maanden later naar de beurs te gaan tegen 18 dollar per aandeel.