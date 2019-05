'Sioen is meeslepend groeiverhaal'

De analisten van ING zien Sioen de komende jaren verder groeien in de gefragmenteerde markt van technisch textiel. Ze starten de opvolging met een koopadvies en een koersdoel van 32 euro.

Dat koersdoel is meteen het hoogste dat op de fabrikant van technische weefsels, beschermkledij en kleurstoffen kleeft. Volgens informatie van het persbureau Bloomberg waren er tot dusver twee ‘houden’- en twee koopadviezen voor Sioen , terwijl de koersdoelen schommelden tussen 27,50 en 31 euro.

In een uitgebreid rapport zijn Maxime Stranart en Stijn Demeester van ING vol lof over het West-Vlaamse bedrijf. Ze verwijzen allereerst naar de gezonde financiële basis: de sterke kasstroomgeneratie maakt het mogelijk zowel de kosten van de overnames van de voorbije jaren - zes in de periode 2016/17 - als het dividend zonder problemen te betalen.

Tegelijk schiet voldoende ruimte over om de komende jaren nog meer bedrijven op te kopen in de gefragmenteerde sector. Sioen heeft een lage schuldgraad (1,7 keer de brutobedrijfswinst eind 2018) en kan volgens ING tegen 2020 zo'n 160 miljoen euro lenen voor overnames, als het bereid is de schuldgraad te laten stijgen tot drie.

Als Sioen passende kandidaten kan vinden tegen interessante prijzen, kunnen de omzet en de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) tussen 2018 en 2021 jaarlijks gemiddeld 10 procent hoger gaan, becijferen de analisten. Ze verwachten een groei van de winst per aandeel van gemiddeld 6,2 procent per jaar in de periode 2018-2020. 'Sioen is een meeslepend groeiverhaal', klinkt het.

Hogere winstmarges

De groei bij Sioen zal niet alleen van overnames komen, maar ook voor een groot deel organisch zijn. Sterke punten van het bedrijf zijn dat het verticaal geïntegreerd is – het volledige productieproces gebeurt in huis – en dat de eindmarkten sterk gediversifieerd zijn, blijkt uit het ING-rapport. Zo levert Sioen aan de industrie, de bouw, de transportsector, de maritieme sector (bv. zeildoek) en kledingfabrikanten.

De ING-analisten denken dat de groei in de Coating-divisie, met 63 procent van de omzet de grootste van de groep, de komende jaren vooral komt van Geotextile. Die tak maakt sterke weefsels die worden toegepast in de wegenbouw, om erosie tegen te gaan of bij bouwwerken. Voor de Apparel-divisie, die beschermkledij maakt, voorspellen ze een forse verbetering van de winstmarges dankzij herstructureringen van fabrieken en synergievoordelen uit de overnames.

Koopgelegenheid

In zijn tradingupdate over het eerste kwartaal klonk Sioen erg voorzichtig in zijn vooruitzichten, waardoor het aandeel sinds eind april bijna 15 procent van zijn waarde verloor. Een koopgelegenheid, zeggen Stranart en Demeester, zeker als de koers nog verder verzwakt door de uitdagende marktomstandigheden.