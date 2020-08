Sipef veert op dankzij klim palmolieprijs

Het aandeel Sipef is woensdag voor de vierde dag op rij gestegen. De koers sloot 1,2 procent hoger op 46,30 euro, het hoogste peil in acht weken.

De klim van Sipef volgt met wat vertraging de stijging van de palmolieprijs. De landbouwgrondstof is in juli sterk gestegen en noteerde woensdag op 648 dollar per ton. Dat is 22 procent hoger dan op het einde van juni en 41 procent boven de bodem van begin mei.