Sipef verkoopt thee en helft van rubbertak

Palmolie telen is met een prijs van 1.100 dollar per ton veel winstgevender geworden dan de rubber- of theeactiviteiten.

De plantagegroep Sipef verkoopt haar Indonesische dochter PT Melania aan de rubbergroep Shamrock. Daarmee ontdoet Sipef zich van de helft van zijn rubbertak en alle theeactiviteiten. De prijs van 36 miljoen dollar is hoger dan verwacht.

Sipef doet een belangrijke stap in zijn streven om naar een pure palmoliespeler te evolueren. De plantagegroep uit Schoten sloot een intentieverklaring met Shamrock Group voor de verkoop van PT Melania, waarin Sipef via zijn dochter Tolan Tiga 95 procent bezit. De overige 5 procent is in handen van een Indonesisch pensioenfonds. Shamrock is een Indonesische groep die meerdere rubberplantages en -fabrieken uitbaat en gespecialiseerd is in de productie van latex handschoenen.

De verkoop gebeurt in twee fases. Binnen de maand betaalt Shamrock 19 miljoen dollar als een grondig onderzoek van de boeken afgerond is. De rest volgt ten laatste eind april 2024, wanneer de plantages een vernieuwing van hun landvergunningen krijgen. Van het totale prijskaartje van 36 miljoen dollar (30 miljoen euro) gaan er nog enkele kosten af.

Met de hand

Met de verkoop ontdoet Sipef zich van alle theeactiviteiten en de helft van zijn rubbertak. De theeplantage in Java, een van de weinige ter wereld waar het plukken nog met de hand gebeurt, zit ook in de deal. Sipef teelde vorig jaar 2.762 ton thee en ruim 6.000 ton rubber. Sipef zal de opbrengst gebruiken om de schulden te verminderen en zijn resterende rubberplantages om te vormen tot palmolievelden. Terwijl de prijs voor palmolie fors is gestegen tot meer dan 1.100 dollar per ton, heeft de rubberprijs het al jaren moeilijk. Alleen in 2020 was er een kleine kentering door de grote vraag naar latex handschoenen wegens de coronapandemie.

Sipef heeft een zeer goede deal gesloten. Alan Vandenberghe Analist KBC Securities

KBC Securities juicht de verkoop toe. ‘Sipef heeft een zeer goede deal gesloten’, stelt analist Alan Vandenberghe. ‘Wij waardeerden de rubberactiviteiten op 0 dollar, voor thee rekenden we op een waardering van 15 miljoen dollar. Als we de kosten voor het personeel en de uitgaven voor de vernieuwing van de landtitels meenemen, komen we aan een verkoopprijs van 28 tot 30 miljoen dollar.’

Vandenberghe herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 55 euro voor Sipef. Hij vindt dat de markt overgereageerd heeft op de forse verhoging van de exporttaks voor palmolie door Indonesië, waardoor de koers van Sipef klappen kreeg. Die belasting roomt bijna alle winst af bij prijzen boven 670 dollar. Omdat de taks veel meer opbrengt dan verwacht, denkt hij dat Indonesië de heffing weer zal verlagen. Bovendien produceert Sipef zo’n vijfde van zijn palmolie in Papoea-Nieuw-Guinea, waar het wel kan profiteren van de hoge prijzen.

Bananen en bloemen

Sipef heeft naast palmolie nog drie bananenplantages in Ivoorkust, waar het ook bloemen teelt. KBC Securities schat de waarde van de Ivoriaanse activa op minstens 35 miljoen dollar. CEO François Van Hoydonck heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ook die de deur uit mogen indien iemand een goede prijs biedt. Door de goede rendabiliteit van de bananenteelt is er minder tijdsdruk om ze van de hand te doen.