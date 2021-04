Sipef voert palmolieproductie stevig op

Sipef produceerde in januari-maart 91,6 miljoen ton palmolie ten opzichte van 78,5 miljoen ton in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een volumegroei met 17 procent.

Verkoop

De prijzen voor palmolie bedroegen in het eerste kwartaal gemiddeld 1.000

dollar per ton. De palmolieprijs zit in een hausse en verdubbelde zowat op jaarbasis. Die hoge palmolieprijs is welkom omdat Sipef in zijn belangrijkste productieland Indonesiƫ met stevige tegenkanting te maken kreeg. De overheid legde in december een megataks op de ontginning van palmolie op. Sipef kreeg toen een mokerslag op de beurs. De koers is daarvan nog niet hersteld.