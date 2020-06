Slack keldert op ijzersterk Wall Street

Een ijzersterk Amerikaanse jobrapport zet vooral de Dow in vuur en vlam. De cijfers van zakelijke dienstverlener Slack waren niet goed genoeg.

De aandelenbeurzen in New York noteren stevig hoger. Beleggers trekken zich op aan veel beter dan verwacht jobrapport. De Dow-Jones noteert 3,5 procent hoger op 27.200 punten. De Nasdaq Composite wint 1,9 procent tot 9.800 punten.

Het is opnieuw de luchtvaartsector die stevig hoger vliegt. American Airlines gaat ruim 30 procent vooruit, na de winst van ruim 41 procent op donderdag. American Airlines gaat steeds meer vluchten hervatten. Branchegenoten als Delta Air Lines en United Airlines klimmen tot 20 procent. De sector heeft de laatste tijd de wind in de rug door het herstel van vluchtschema's bij Amerikaanse maatschappijen. Ook vliegtuigbouwer Boeing (plus 8,4 procent) profiteert van het positieve sentiment rond de luchtvaart bij beleggers.

Chipproducent Broadcom wint 5,4 procent met dank aan een winststijging over het afgelopen kwartaal. Broadcom profiteert van een grotere vraag naar chips voor datacenters. Wel waarschuwde Broadcom voor een zwakkere vraag naar smartphone-onderdelen als gevolg van de coronacrisis.

Chatdienst Slack Technologies met als beursticker WORK, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, wist afgelopen kwartaal duidelijk munt te slaan uit de coronacrisis. Er was veel interesse in de diensten van Slack doordat bedrijven massaal medewerkers vanuit huis lieten werken. Niettemin maakt Slack een duik van 18,5 procent omdat het de prognoses voor het gehele boekjaar intrekt. Slack verwijst naar de onzekerheid wegens Covid19. Bovendien ziet het de vraag tanen bij enkele grote klanten in zwaar getroffen industrie├źn zoals de luchtvaartsector. Last but not least, was het aandeel dit jaar al 80 procent gestegen.