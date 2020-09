Slack krijgt klap

Wall Street kleurt nog eens groen na een verliesreeks. Slack dondert lager na een tegenvallend cijfer. Microsoft wint dankzij een koersdoelverhoging. Tesla herstelt zich.

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag hoger. De technologiegraadmeter Nasdaq, die de afgelopen dagen het meeste heeft geleden onder de verkoopgolf op de beurzen, veert rond 17 uur op met 2,4 procent. Daarmee lijkt de vlucht uit techaandelen even gestopt.

De Dow Jones klimt 1,4 procent hoger.

Slack

Slack maakt in New York een forse uitschuiver van 15 procent. De chatdienst zag zijn omzet met 49 procent stijgen, aangedreven door een groei van 30 procent in het aantal betalende klanten. Maar de toename van het aantal geïnde facturen, een cijfer dat analisten goed in de gaten houden, was lager dan verwacht.

'Op de korte termijn verwachten we dat Slack op het strafbankje zal zitten', zegt analist Raimo Lenschow van Barclays. 'Beleggers verwachten geen misser bij de klim van het aantal geïnde facturen bij een softwarebedrijf met een hoge groei en een gezonde waardering. Maar het is wel zo dat de groep eerder probeerde duidelijk te maken dat het tweede kwartaal moeilijker zou zijn voor dat cijfer, omdat het de vooruitzichten voor het aantal geïnde facturen al wegliet in het vorige kwartaal met een verwijzing naar de slechte economische situatie.' Lenschow verlaagt zijn koersdoel voor het aandeel van 38 naar 31 dollar, maar behoudt zijn koopadvies.

Analist Daniel Ives van Wedbush zegt dat de lage groei van het aantal geïnde facturen 'een schok voor de stieren' zou zijn die hadden verwacht dat Slack alle verwachtingen zou overtreffen. 'Slack is een van de grote voorbeelden van de thuiswerktrend en dit is een duidelijke teleurstelling.' Ives denkt dat Microsoft met zijn vergelijkbare chatprogramma Teams klanten zal proberen af te snoepen van Slack.

Microsoft

Microsoft is zelf ook in het nieuws, want de softwarereus wint dankzij een adviesverhoging 4,3 procent. Keith Weiss, analist bij Morgan Stanley, verhoogt zijn koersdoel van 230 naar 245 dollar en behoudt zijn koopadvies. Weiss denkt dat de groep in september een dividendverhoging met 5 dollarcent aankondigt. Bij zijn laatste kwartaalcijfers meldde Microsoft een winst die 13 procent hoger was.

Tiffany

De Amerikaanse juwelenketen Tiffany verliest 10 procent nadat LVMH de overname van het bedrijf heeft gestaakt. In november ging de luxegroep nog akkoord om Tiffany over te nemen voor 135 dollar cash per aandeel. De voorbije maanden rezen er twijfels over die deal. Tiffany laat weten dat het LVMH voor de rechter in Delaware (VS) sleept om de overnamedeal alsnog af te dwingen.

LVMH zegt in een persbericht dat het zich terugtrekt uit de deal wegens de luxeheffing voor Franse producten in de VS. Daarnaast heeft het bedrijf een brief ontvangen van de Franse overheid waarin het vraagt de overname uit te stellen. Verder wijst de onderneming erop dat Tiffany een latere afwikkelingsdatum heeft voorgesteld, waardoor LVMH zich nu uit de deal terugtrekt.

Tesla