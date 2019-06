Slack wacht op zijn eerste beurskoers

De zakelijke berichtendienst Slack krijgt een referentiewaarde van een kleine 16 miljard dollar mee voor zijn beursdebuut. Nu is het wachten op een eerste, echte koers.

Met techbedrijf Slack trekt vandaag een volgende 'eenhoorn' - een startup met een waarde van minstens 1 miljard dollar - naar de Amerikaanse beurs. Slack doet dat - net als Spotify vorig jaar - zonder zijwieltjes. Het kiest voor een 'directe notering', waardoor er geen introductiekoers is en er geen banken zijn om de koers te stabiliseren.

Er is wel een 'referentiekoers', die de New York Stock Exchange (NYSE) op 26 dollar per aandeel heeft vastgelegd. Dat waardeert Slack op 15,7 miljard dollar, iets minder dan de voorspelde 16 tot 17 miljard dollar.