'Slecht nieuws over Umicore blijft maar komen'

Dinsdagochtend schrapt het beurshuis Berenberg het koopadvies voor Umicore , en met één pennentrek gaat ook het koersdoel bijna een kwart lager. De verwachte koers over twaalf maanden zakt van 42 naar 32 euro.

Analist Sebastian Bray heeft het over een Chinese batterijfabrikant CATL, die 100.000 ton aan productiecapaciteit voor batterijkathoden wil maken. Dat nieuws komt na de 40.000 ton aan capaciteit die LG Chemical wil creëren, en een kleinere productieverhoging bij het Chinese Xiamen Tungsten. Een batterij bestaat uit een anode en een kathode - de negatieve en de positieve pool - en de bewegende elektronen tussen die polen creëren energie. 'Makers van batterijcellen hebben blijkbaar beslist dat ze de winstmarges op kathoden liever zelf behalen. Ze zien het als een economische noodzaak.'

De legeringen voor kathoden van herlaadbare batterijen is een domein waarin ook Umicore sterk staat, al leidde een dalende vraag uit China onlangs wel tot een winstwaarschuwing voor dit en volgend jaar. 'Zelfs daarna is het slechte nieuws niet gestopt', aldus Bray. 'Terwijl de stijgende beurskoers van Umicore grotendeels berustte op een verhaal van stijgend, winstgevend marktaandeel in een snel groeiende markt.'