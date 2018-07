Slecht weer voor Rosier

Per aandeel bedraagt het verlies 18,75 euro over de eerste twee kwartalen van 2018, vorig jaar was er nog een winst van 0,1 euro. Een lichtpuntje is wel dat Rosier steeds meer verschillende klanten heeft, omdat het ook in het buitenland op zoek gaat naar afnemers. 'Bulkexport naar het buitenland is het belangrijkst in tien jaar,' staat te lezen in het verslag. Een voetnoot daarbij is dat de wisselkoers met de dollar de vergelijkingsbasis met vorig jaar wel moeilijker maakt. In de eerste jaarhelft van 2017 was een dollar meer waard nadat hij naar Belgiƫ werd gerepatrieerd dan begin dit jaar.