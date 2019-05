Slechtste maand voor Bel20 in tien jaar

De Brusselse beurs verloor in mei 8,5 procent, de grootste terugval in tien jaar. De Amerikaanse president Donald Trump heeft beleggers de hele maand de stuipen op het lijf gejaagd.

Als een kat die een plotselinge oorvijg krijgt na het aaien, schoten de beurzen begin mei in paniekmodus. Want na wekenlange bemoedigende signalen uit het Witte Huis over een op handen zijnde handelsdeal, twitterde de president begin mei dat hij de tarieven op Chinese exportproducten gaat verhogen. Ook de weken daarna verhardde de sfeer, waarmee de hoop op een spoedig handelsakkoord steeds meer vervaagde.

Maar zelfs op de laatste dag van de maand wist de president wederom te negatief verrassen. Nadat hij nog geen paar dagen eerder de tarieven op Mexicaanse staal teniet deed, twitterde hij vrijdag dat de invoertaks op alle Mexicaanse producten omhoog gaat. Markten kunnen een dergelijke willekeur niet waarderen.

Door de strapatsen van Trump kregen de beurzen in de maand mei een flinke knauw. De Bel20 tuimelde deze maand van 3.744 naar 3.427 punten, een verlies van 8,5 procent. Hiermee is het de slechtste beursmaand in tien jaar tijd. Een deel van de val is te verklaren door bedrijven die hun dividend afknipten. Maar ook hiervoor gecorrigeerd draaide de Bel20 nog een verlies van 7,2 procent.

Auto-industrie

Vooral de autosector kreeg harde klappen. De Europese autosector levert veel auto's aan China, waardoor het kwetsbaar is voor een groeivertraging in de Volksrepubliek. Daarnaast zijn auto's een luxe-goed. De economische wetenschap leert ons dat de vraag naar luxegoederen extra hard daalt bij een afkoeling van de economie.

Hierdoor leverden de toeleveranciers van de autosector flink in. Zo schoof de chipmaker Melexis deze maand met 14,3 procent onderuit. Ook schuimrubberproducent Recticel - die zijn autointerieurtak in de etalage heeft gezet - heeft nog steeds blootstelling aan de autosector. Dit aandeel donderde 16,9 procent lager.



Ook Umicore - dat katalysatoren levert aan de auto-industrie - werd onderuit gehaald met 23,5 procent. Het zware winstalarm van Umicore in april, geraakte in mei nog niet verteerd.

Industrie-aandelen

Industrie-aandelen kregen het eveneens hard te verduren. Zo bracht Solvay beleggers aan het schrikken met een winstwaarschuwing aan het begin van de maand. De chemiegroep heeft behoorlijk last van de wereldwijde groeivertraging. Zo lijdt het bedrijf onder de slabakkende markt voor smartphones. Het bedrijf levert onder andere hittebestendige materialen voor de slimme mobieltjes. Het aandeel leverde in mei 22 procent in.

Beleggers straffen bedrijven ├╝berhaupt meer af wanneer ze in onrustige tijden met winstwaarschuwingen komen. Dat was ook te zien aan Ontex . Het luieraandeel verloor in mei 33,5 procent, nadat het op zijn beleggersdag met een winstwaarschuwing kwam. Ook het Transform2Grow-plan dat het bedrijf presenteerde wist niet te overtuigen, waardoor beleggers nattigheid bleven voelen.

Veilige havens

Maar het was niet alleen maar kommer en kwel. Zo wist de supermarktketen Colruyt wederom een rots in de branding te zijn. Het aandeel klom in de maand mei zelfs met 3,2 procent. Ondanks grote hoeveelheid verkoopadviezen die aan het aandeel kleven. Colruyt staat dan ook bekend als een recessieaandeel, ook door zijn imago van lage prijzen.

Daarnaast blijkt vastgoed een veilige haven in onrustige tijden. Zo steeg Montea met 3,1 procent op maandbasis en steeg Xior met 3,3 procent. Maar de leider van de vastgoedspelers was deze maand Care Property Invest die er met een winst van 5,8 procent vandoor ging.