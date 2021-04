Slimme deals tegen volle snelheid

De beurzen winnen terrein dankzij het infrastructuurplan van president Joe Biden. Aedifica sluit een grote 'slimme' deal. EVS mag zeer waarschijnlijk de Winterspelen coveren en Elia krijgt commentaar op zijn dividend.

De Europese beurzen winnen terrein nu beleggers weer kijken naar het infrastructuurplan van 2.000 miljard dollar dat de Amerikaanse president Joe Biden wil doorvoeren. Geen al te gek idee in een ontwikkeld land waar de infrastructuur op veel vlakken niet echt is om over naar huis te schrijven. Maar voor een aantal onderdelen van het plan zal Biden wel deals moeten sluiten met de Republikeinen.

Het plan komt nog eens bovenop het al omvangrijke extra stimulusplan van 1.900 miljard dollar dat de Democraten eerder door het Amerikaanse Congres sleepten. Daarmee trapt de Amerikaanse president vol het gaspedaal in.

De Bel20 weet rond 12.15 uur 0,9 procent te winnen. In het lijstje met Belgische topaandelen geven vooral de inoxproducent Aperam (3,4+%) en de 'koning van kathoden' Umicore (+2,3%) stevig gas bij.

Aedifica

Ook de zorgvastgoedspeler Aedifica snelt een stevige 3,4 procent naar voren. De overnamemarkt draait op volle toeren en ook deze dealkoning drukt het investeringspedaal stevig in. Aedifica neemt in Duitsland een bestaande portefeuille over van 19 woon-zorgcentra, goed voor een totaalinvestering van 245 miljoen euro. Het beoogde initiële huurrendement bedraagt 5 procent. De zorgvastgoedspeler neemt zo een grote horde in Duitsland en ziet zijn portefeuillewaarde er boven 1 miljard euro stijgen.

'Dit is een omvangrijke deal en beslaat 6 procent van Aedifica's portefeuille', zegt Herman Van der Loos van het beurshuis Degroof Petercam. 'De rusthuizen zijn volledig operationeel en kunnen meteen een impact hebben op de resultaten van dit jaar.' Degroof Petercam hanteert een koopadvies met een koersdoel van 116 euro.

Slimme move van Aedifica. Francesca Ferragina Analist ING

'Slimme move', zegt ook ING-analiste Francesca Ferragina, 'want dit vergroot Aedifica's blootstelling aan een markt met een zeer laag risico.' De analiste schat dat de 'loan-to-value' (de verhouding tussen geleend geld en de boekwaarde) stijgt naar 50 procent. 'Bij Aedifica ligt die parameter nooit boven 55 procent. We zien op basis daarvan nog 250 miljoen euro ruimte voor bijkomende deals.' ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 115 euro.

Elia

Elia zakt 0,4 procent. Analist Quirijn Mulder van ING is principieel lovend over Elia , maar heeft ook enkele bedenkingen, onder meer bij het lage dividendrendement en de ‘uitgerekte’ waardering.

Elia heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een belangrijk aandeel in de Beneluxmarkt, zegt Mulder. Als uitbater van hoogspanningsnetwerken profiteert het bedrijf rechtstreeks van de energietransitie en van de forse investeringen in het Europese stroomnet om de toenemende productie en vraag te connecteren. ‘Elia is een groeiverhaal en dat voor heel wat jaren.’

De waardering is echter aan de hoge kant, vindt de ING-analist, zeker wegens de tegenvallende vooruitzichten voor 2021. Elia verwacht slechts een rendement op eigen vermogen van 5,5 tot 6,5 procent, tegen nog 7,2 procent in 2020. Dat heeft te maken met het verdwijnen van enkele meevallers, hogere onderhoudskosten in Duitsland en hogere holdingkosten.

Komt daarbij dat het dividenddrendement zowat 60 procent lager is dan bij een Europese groep van sectorgenoten: het bedraagt slechts 1,8 procent tegen gemiddeld 4,7 procent bij de andere spelers.

Mulder heeft zijn ramingen voor dit en volgend jaar met 12 procent verlaagd. Hij komt tot een nieuw koersdoel van 90 euro, tegen 93 euro voorheen, wat lager is dan de huidige koers. Dat verklaart meteen het ‘houden’-advies.

EVS

EVS spurt bijna 3 procent vooruit. Analist Guy Sips van KBC Securities wijst erop dat de Luikse specialist in technologie voor liveopnames een nieuw contract in de wacht heeft gesleept 'voor een groot sportevent in 2022'. Volgens Sips is het zeer aannemelijk dat het om de Winterspelen van 2022 in Peking (China) gaat. 'Er zijn niet veel evenementen die in de winter plaatsvinden en waar 'miljarden mensen' naar kijken. Dus het lijkt veilig om aan te nemen dat EVS de Winterspelen mag coveren.'

Het zou eerder opmerkelijk zijn als EVS de Winterspelen niet zou coveren. Guy Sips Analist KBC Securities

'Daar ben ik niet verbaasd over, want het zou eerder opmerkelijk zijn als EVS een jaar zou overslaan', vervolgt Sips. 'We behouden ons koopadvies en koersdoel van 23 euro nu de Winterspelen in 2022 EVS een nieuwe kans geven om zijn jongste innovaties op het gebied van live-uitzendingen te laten zien', vervolgt Sips. 'Het is een enorm groot dorp waar alle journalisten zitten en waar alle data van de verschillende events, zoals videobeelden, binnenkomen op de servers van EVS. Organisaties zoals de VRT kunnen alle beelden van het evenement daar opvragen.'

Sips legt uit dat het gaat om een zeer geavanceerde technologie. 'Er kan bijvoorbeeld gezocht worden op de woorden die een bepaalde sporter na het winnen van een gouden plak heeft uitgesproken. Verder kunnen alle beelden, zowel van het evenement dat bezig is als van eerdere evenementen, worden opgevraagd waarna bewerkers ze bijvoorbeeld in slow-motion kunnen afspelen.'