Smartphoto rekent op knallend najaar

Zoals Smartphoto eerder al had gewaarschuwd is de verkoop in de eerste jaarhelft gestabiliseerd. Na het uitzonderlijk goede coronajaar 2020 viel de verkoop van boeken en prints in de eerste jaarhelft van dit jaar terug naar het normale niveau. Die daling werd gecompenseerd doordat de vraag naar cadeaus aantrekt nu eindelijk weer huwelijken, communies en andere familiefeesten mogen doorgaan. De omzet stabiliseerde in de eerste zes maanden van het jaar op 21,1 miljoen euro (-0,5%), blijkt woensdag uit de publicatie van de halfjaarcijfers.