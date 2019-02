Smartphoto schittert, Greenyard op diepterecord

Ook Smartphoto is in goeden doen. De fotogroep veert 5,7 procent op tot 13 euro na een goed jaarrapport. De omzet groeide vorig jaar met 2,1 procent tot 46,6 miljoen euro. Bij gelijke wisselkoersen bedroeg de organische groei 5,1 procent, onder meer dankzij het succes van de 'gifts' (fotogeschenken) die met 14 procent groeiden. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 5,3 procent tot 6,9 miljoen euro.

In tegenstelling tot de beleggers reageert KBC Securities-analist Guy Sips teleurgesteld op de resultaten van Smartphoto . De omzet had hij 1,3 miljoen euro hoger ingeschat, de winst 0,3 miljoen euro. Sips verlaagt zijn koersdoel van 16,8 naar 16,25 euro. Hij behoudt wel zijn koopadvies ('accumulate').

ING merkt op dat de winst per aandeel in het nieuwe groeiplan jaarlijks met 6 procent zal stijgen. Dat is minder dan 9 procent de voorbije vijf jaar. 'Maar die vertraging is de wet van de grote cijfers. WDP doet daarmee licht minder dan verwacht, maar het is nog altijd goed genoeg voor ons.'