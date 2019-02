Snap verrast op lager Wall Street

Rond 16 uur stonden de Amerikaanse beurzen in de min. De Dow Jones en de S&P500 leveren 0,2 procent in en de Nasdag noteert 0,3 procent lager.

General Motors staat 1,2 procent in de plus door positieve cijfers. De autobouwer had een omzet van 38,4 miljard dollar, terwijl analisten een omzet van 36,5 miljard dollar hadden verwacht. De winst per aandeel werd geschat op 1,22 dollar, maar het bedrijf kon er 1,43 dollar uit persen.