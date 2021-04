Snelst groeiende industrie sinds 1983 stuwt Wall Street

Technologische sterkhouders

Micron , de bouwer van computerchips boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 603 miljoen dollar, in vergelijking met 405 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 4,80 miljard dollar naar 6,24 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Micron verwachtte zelf een omzet variërend van 6,20 tot 6,25 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 6,19 miljard dollar. Deze beter dan verwachte resultaten tonen hun effect op de beurskoers met een stijging van meer dan 4 procent.

Corona aandelen

In de categorie van aandelen die met corona te maken hebben, zijn er zowel winnaars als verliezers. Om met het goede nieuws te beginnen kijken we eerst naar Quidel , de producent van gezondheidsproducten. Quidel heeft de toestemming gekregen om hun corona zelftesten te verkopen in Amerika. De testen benaderen de accuraatheid van de PCR testen, 83,5 procent bij een positieve uitslag en 99,2 procent bij een negatieve. De mooie cijfers sturen het aandeel 2,5 procent hoger.

Minder goed nieuws was er voor Johnson & Johnson dat na een vergissing in een fabriek 15 miljoen vaccins moest weggooien. De productie van het vaccin loopt daardoor vertraging op wegens extra controles in de fabriek in Baltimore. Het aandeel daalde initieel met 1 procent, momenteel is het verlies beperkt tot een halve procent.