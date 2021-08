Sneltrein Adyen blijft analisten verbazen

In Europa, nog altijd goed voor 60 procent van de omzet, voegde Adyen onder meer LVMH en The Body Shop toe aan zijn klantenbestand. In de VS groeide de omzet het sterkst: +80 procent jaar op jaar, ten opzichte van +40 procent in Europa, +44 procent in Aziƫ en +26 procent in Latijns-Amerika. 'Met elke brief die we u schrijven, zijn we een internationaler bedrijf geworden', schrijft CEO Pieter van der Does in een begeleidende brief aan de aandeelhouders.