Sodexo tempert winstalarm

Nadat de Franse dienstengroep Sodexo in maart een winstalarm uitstuurde waren beleggers beducht voor een verdere afzwakking van de prognoses. Maar de omzet in het derde kwartaal was groter dan verwacht en Sodexo handhaaft de doelstellingen. Het aandeel stijgt zo’n 8 procent.

Sodexo zag de vergelijkbare omzet in het derde kwartaal met 1,6 procent toenemen tot 20,4 miljard euro. Dat is minder dan de omzetgroei van 1,9 procent dat het vorig jaar boekte maar het zakencijfer lag wel hoger dan de 20,3 miljard euro waarvan analisten uitgingen.

De dienstengroep had de verwachtingen dan ook serieus getemperd door in maart een winstwaarschuwing uit te sturen. Sodexo zei toen dat de jaarresultaten een tik zouden krijgen door zwakte in Noord-Amerika waar kostenbesparingen weinig effect kenden.

Beterschap

Maar de cijfers lijken dan toch niet zo dramatisch uit te vallen. ‘De problematische afdeling in de VS toont beterschap en de prognose voor 2019 is niet zo slecht als beleggers hadden verwacht,’ schreef een analist van het beurshuis Jefferies.

Sodexo kon betere cijfers voor leggen in zijn Amerikaanse cateringafdeling. Het aantal klanten dat het contract bij de groep verniewde steeg met 30 basispunten tot 93,8 procent. De cateraar mikt op een retentiegraad van 95 procent in drie jaar.