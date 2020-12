Sofina: In the Boëls, we trust

Met een stevige poot in e-commerce en e-learning ontpopte Sofina zich tot een van de winnaars van de coronacrisis. De holding van de familie Boël bewees opnieuw haar reputatie dat ze er als geen ander in slaagt innovatieve topbedrijven in een vroeg stadium op te pikken.

Sofina is al lang niet meer de ‘schone slaapster’ waarvoor het aandeel decennia gekend was op de Brusselse beurs. Dat bewijzen de halfjaarlijkse nieuwsbrieven sinds 2018, waarin de holding sneller duiding geeft over de gang van zaken. De nieuwjaarsbrief van januari bevat een blijde boodschap: de intrinsieke waarde per aandeel steeg tegenover een jaar eerder met 16,4 procent naar 227 euro (1). Dat is iets bescheidener dan de winsten van de beursindexen, maar daar staat tegenover dat Sofina de beurzen het jaar voordien met verve klopte.

Sofina investeerde 1,24 miljard euro in 2019. Dat geld ging onder meer naar de digitale marktplaats voor tweedehandsproducten Vinted en de luiermaker Drylock. Sofina investeert in vier domeinen: de consument, gezondheid, de digitale wereld en onderwijs. Participaties in bedrijven uit de traditionele economie, zoals de zuivelgroep Danone of de rusthuizenuitbater Orpea, worden afgebouwd.

Private equity

In het jaarverslag eind maart meldt Sofina dat de grootste tien participaties goed zijn voor 34 procent van de portefeuille (2). De belangen zitten vooral in private equity: niet-genoteerde bedrijven. Minder dan 20 procent is nog beursgenoteerd.

Sofina heeft zowel de contacten, de kennis als het geld om mee te doen met de beste deals ter wereld.

In het voorjaar wordt duidelijk waar de prioriteiten liggen: toptechnologie en Azië. De holding investeert onder meer in de Britse AI-specialist Graphcore. In India vloeien centen naar de plaatselijke 'Google News' Dailyhunt, de bierbrouwer B9, en het diagnosticabedrijf MedGenome. De investeringen gebeuren vaak samen met het legendarische investeringsfonds Sequoia uit Californië. Het bewijst dat Sofina zowel de contacten, de kennis als het geld heeft om mee te doen met de beste deals ter wereld. Maar de Boëls cashen ook. De holding maakt een deel van de Indiase leerapp Byju's te gelde en realiseert een forse meerwaarde bij de verkoop van het internetbedrijf Giphy aan Facebook.

Op de algemene vergadering neemt de Belg Dominique Lancksweert het voorzitterschap over van de Brit David Verey (3). In de marge meldt de holding dat ze niet immuun is voor de crisis. In het eerste kwartaal daalde de waarde van de portefeuille met 840 miljoen euro, of zo'n 11 procent.

In de nieuwsbrief van juli publiceert Sofina een intrinsieke waarde van 217 euro per aandeel na het eerste halfjaar (4). Dat is 4 procent minder dan eind december. CEO Nicolas Boël bouwde de genoteerde belangen nog verder af. Het aandeel blijft populair. Even later noteert Sofina voor het eerst met een premie tegenover de waarde van zijn portefeuille.

Grootste techbeursgang

Half september knallen de champagnekurken in de Brusselse Nijverheidsstraat. Het Britse e-commercebedrijf The Hut Group tekent voor de grootste techbeursgang ooit in Londen en schiet meteen een vijfde hoger (5). Het bedrijf is 5,4 miljard pond waard, waarvan Sofina 9,1 procent bezit.

Eind oktober stapt Sofina nog eens in een Belgische onderneming. De holding koopt enkele procenten van het datasoftwarebedrijf Collibra (6). Dat Sofina zich genesteld heeft in bedrijven die een leidende rol spelen in de trends die onze samenleving veranderen, blijkt nog eens bij de beursgang van Airbnb in december. Als deelgenoot van Sequoia geniet Sofina als enige Belg mee bij de koersverdubbeling op de eerste beursdag (7).

