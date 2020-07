'Sofina heeft veel verborgen parels in de pijplijn'

KBC Securities trekt het koersdoel van Sofina fors op om het in lijn te brengen met de gestegen aandelenkoers. In een uitgebreid rapport verlekkert het beurshuis zich op de parels van de holding, zoals de Indiase leerapp Byju.

In afwachting van de nieuwsbrief met kerncijfers die Sofina op 22 juli publiceert, loerde KBC Securities-analist Michiel Declercq onder de motorkap van de discrete spilholding van de familie Boël. Dat leverde een goed gevoel op, in die mate dat het beurshuis zijn koersdoel voor Sofina opkrikt van 190 naar 240 euro per aandeel. Daarmee maakt het een inhaalbeweging op de indrukwekkende rally die Sofina sinds maart neerzette. Het advies blijft houden.

Sofina is zijn prijskaartje zeker waard, zegt Declercq, op basis van zijn interessante positionering in landen en sectoren en op basis van zijn pijplijn met niet-genoteerde groeibedrijven. Wat die positionering betreft wijst de analist erop dat Sofina nog slechts voor de helft leunt op Europa. Zijn blootstelling aan de VS en China, waar de beurzen er een goed halfjaar hebben opzitten, doen het beste vermoeden.

India

Ook de groeimarkt India is prominent aanwezig in Sofina’s portefeuille, niet in het minst via de leerapp Byju. Dat Indiase digitaal leerplatform verwierf sinds zijn laatste financieringsronde de status van ‘decacorn’, een niet-genoteerde start-up met een waarde van minstens 10 miljard dollar. Met een waarde van 10,5 miljard dollar is Byju vertwintigvoudigd in minder dan vijf jaar.

Na het verzilveren van een deel van Sofina's participatie om de investering terug te verdienen, schat Declercq dat de holding nog een belang van 7 procent in Byju heeft, goed voor 650 miljard euro. Dankzij de lockdown in India verwierf Byju in amper twee maanden 13,5 miljoen nieuwe gebruikers die vanop afstand onderwijs volgen. De meerderheid van hen werd ook betalende gebruiker.

Parels

Declercq verwacht dat de portefeuille groeibedrijven nog aan belang zal winnen voor Sofina, dat eerder fors cashte op het Indiase e-commerceplatform Flipkart. Sofina mikt op winnaars in de gezondheidszorg, het onderwijs, digitalisering en consumptie. Declercq ziet alvast een pijplijn met ‘veel verborgen parels’, waaronder het Indiase Lenskart (ooglenzen) en PineLabs (betaaltechnologie), het Chinese Missfresh (e-commerce) en Zhangmen (leerapp), en het Amerikaanse Postmates (maaltijdkoerier), Thoughtspot (big data) en 1STDIBS (e-commerce voor luxe).