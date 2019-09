Sofina kocht 50.000 eigen aandelen in

De publicatie van de halfjaarcijfers van Sofina is sinds het uitbrengen van een tweejaarlijkse nieuwsbrief door de holding een non-event geworden. Eind juli raakte al bekend dat de intrinsieke waarde met 14 procent aandikte tot bijna 7 miljard euro, of 208,23 euro per aandeel. De nettowinst steeg met 18,4 procent naar 567 miljoen euro.

Bij de aankopen die Sofina in het eerste halfjaar deed, staan 50.000 eigen aandelen. Daarnaast kocht de investeringsmaatschappij een minderheidsbelang in de privéscholengroep Cognita, het Indiase nieuwsbedrijf Daily Hunt, de vitamineverkoper Healthkart, de Duitse start-up Adjust en Giphy, het bedrijf achter razend populaire secondenfilmpjes (gifs).

Bij de belangen die de holding van de familie Boël afbouwde, zitten onder meer de Belgische warenhuisketen Colruyt, de Franse rusthuisuitbater Orpea, de zuivelgroep Danone en de satellietuitbater SES Global. In de groeikapitaalpoot verdween F&B Asia, de holding boven de Indiase restaurantketens Cuisine Asia en Pind Balluchi. Sofina verkocht ook zijn belang in het Amerikaanse leerplatform Knewton.

Sinds het afsluiten van het semester nam Sofina een belang van 25,6 procent in Drylock, het luierbedrijf van Bart Van Malderen. Ook dat was al bekend. Daarnaast investeerde de groep in Adjust, een Duitse onderneming gespecialiseerd in mobiele data-analyse en mobiele metingen, de Amerikaanse cosmeticagroep Morphe Holdings en kocht het meer aandelen van de Indische brouwer Bira91 en de ontwikkelaar van business-intelligence-platformen Thoughtspot. Het resterende belang in het Franse marktonderzoeksbureau Ipsos ging de deur uit.