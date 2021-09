Sofina neemt afscheid van Deceuninck en Danone

Harold Boël, CEO van Sofina: 'We schatten de negatieve impact van de nieuwe regelgeving in China op 2 à 3 procent van de intrinsieke waarde van onze groep.'

De holding Sofina wist in het eerste halfjaar de waarde van haar portefeuille met 17 procent op te krikken tot 10,41 miljard euro. De belangen in Deceuninck en Danone gingen de deur uit.

De wereld loopt op wieltjes voor de holding van de familie Boël. Dankzij de haussetendens op de beurzen, de gunstige omgeving voor private equity (niet-genoteerde bedrijven) en de hoge vlucht van de technologiesector steeg de intrinsieke waarde per aandeel op 30 juni tot 308,72 euro. Dat is 42 procent meer dan hetzelfde tijdstip vorig jaar, en 16,7 procent hoger dan eind december. Het is ook meer dan de 297 euro die Sofina in zijn halfjaarlijkse nieuwsbrief in juli naar voren had geschoven, omdat de private-equityfondsen in de portefeuille toen nog niet hun recentste waarderingen hadden meegedeeld.

23% PREMIE De beurskoers van Sofina noteert 23 procent boven de intrinsieke waarde van eind juni.

De beurskoers noteert 23 procent boven de waarde van juni. Sindsdien gingen de beurzen verder naar boven. De Amerikaanse S&P500 won tijdens de zomer 6 procent. Sofina noteerde decennia met een korting, maar groeide dankzij de focus op snelgroeiende, niet-genoteerde bedrijven uit tot een van de grootste Europese spelers in private equity, waarvoor beleggers maar al te graag een premie betalen. Sofina mikt op vier pijlers: consumentenretail, de digitale transformatie, onderwijs en gezondheid, met een focus op Azië en de VS.

In zijn nieuwsbrief had Sofina al de aan- en verkopen uit het eerste semester aangekondigd. De holding investeerde onder meer in de e-commercegroep The Hut en de uitbater van privéscholen Cognita. Belangen in de maker van vismateriaal Rapala, de kranenverhuurder Uperio en de warenhuisketen Colruyt gingen de deur uit.

Exit Deceuninck

Nieuw is dat Sofina in de zomer alle resterende aandelen van de maker van pvc-profielen Deceuninck heeft verkocht. Vorig jaar was Sofina met bijna 10 procent nog de belangrijkste aandeelhouder na CEO Francis Van Eeckhout. Dit jaar verdubbelde de koers van Deceuninck dankzij een sterk herstel van de verkopen en de winstgevendheid. Sofina stapte verder volledig uit de Franse zuivelreus Danone.

De tak Sofina Growth, die rechtstreeks in groeibedrijven investeert, nam onder meer een belang in Oviva, een technologieplatform dat de opmars van diabetes en obesitas moet tegengaan. In China ging vers geld naar het diagnosticabedrijf ReeToo en de verkoper van huisdierspullen Petkit.