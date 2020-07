Sofina noteert voor het eerst met premie

De holding Sofina noteert voor het eerst met een premie tegenover haar intrinsieke waarde.

Beleggers op zoek naar ondergewaarde aandelen konden gedurende decennia terecht bij Sofina . De holding van de familie Boël bengelde door haar geringe transparantie jarenlang 20 à 30 procent onder haar intrinsieke waarde. Maar sinds de groep in 2018 halfjaarlijkse nieuwsbrieven begon te publiceren en veel opener werd, is het aandeel herontdekt. De korting is veranderd in een premie van 11 procent tegenover de intrinsieke waarde van 217 euro per aandeel die Sofina woensdag publiceerde.

De remonte is niet alleen te danken aan de communicatie, maar ook aan de uitmuntende staat van dienst. Sofina weet als geen ander de winnaars van de nieuwe economie uit te kiezen. De eerste investeringen in Amerikaanse durf- en groeikapitaalfondsen dateren al van eind jaren 70, waardoor Sofina een graag geziene partner is.

Decacorn

Sinds 2005 investeert Sofina in India. De holding incasseerde fors in 2018 met de verkoop van het e-commerceplatform Flipkart aan Wal-Mart. Met BYJU'S zit Sofina opnieuw op rozen. Het onlineleerplatform bereikte na een vertwintigvoudiging in vijf jaar de status van 'decacorn', een niet-genoteerde start-up met een waarde boven 10 miljard dollar. Sofina's belang van 7 procent is 650 miljoen euro of 19 euro per aandeel waard.

