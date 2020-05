Sofina twee keer groter dan Ackermans

Sofina wint vrijdag 3,5 procent tot 250 euro, goed voor een recordbeurswaarde van 8,5 miljard euro. Dat is ruim dubbel zoveel als de beurswaarde van Ackermans . Vijf jaar geleden was Ackermans nog groter dan Sofina. Van de drie grote holdings op de Brusselse beurs is Sofina duidelijk het meest coronaproof.

Het aandeel kwam recent in het nieuws door de aankoop van de beeldbibliotheek Giphy door Facebook. Sofina bezat 4 procent in Giphy en was nog maar een jaar aandeelhouder. De holding cashte 16 miljoen euro. Dat is relatief weinig, maar de deal wees er nogmaals op dat Sofina een neus heeft voor jonge techbedrijven.