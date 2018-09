Sofina verkoopt vooral Franse aandelen.

De publicatie van het halfjaarrapport van Sofina bevat geen verrassingen. De holding had al op 23 juli voorlopige cijfers vrijgegeven in haar nieuwsbrief.

Sofina heeft in het eerste halfjaar vooral Franse aandelen verkocht. De holding deed het gros van haar aandelen in de specialist in elektrische materialen Mersen en de specialist in marktstudies Ipsos van de hand. Ook een deel van de satellietenuitbater SES ging de deur uit.

De holding investeerde zoals al eerder in de nieuwsbrief van juli vermeld onder meer in Biotech Dental, de Franse marktleider in tandheelkundige implantaten,en de Britse onlineretailer The Hut Group. Sofina was ook erg actief in durfkapitaal.